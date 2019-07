Comerciantes incumplen acuerdo firmado con Fenosa

29 Noviembre 2007 |

1:41 p.m. |





El compromiso de pagar más de dos millones de córdobas, antes del 28 de noviembre, por parte de los comerciantes del Mercado Oriental a Unión Fenosa en concepto de facturación no se pudo lograr, pues Andrés Wilches, Gerente Comercial de Fenosa, hasta ayer se logró colectar menos de un millón de córdobas.



El seis de noviembre decenas de comerciantes se plantaron frente a las oficinas de Disnorte, sobre la carretera norte, para demandar a Fenosa que les suministraran energía en ese centro de compras, debido a que según los vendedores, los cortes de energía alcanzaban más de 10 horas diarias, lo que perjudicaba el comercio.



Luego de una violenta protesta, en donde comerciantes junto a pobladores del barrio “19 de julio” derribaron una malla de las instalaciones, ejecutivos de Fenosa y los tres presidentes de las asociaciones de comerciantes del Oriental, lograron acuerdos.



Básicamente los acuerdos consisten en que a partir del siete de este mes los comerciantes recibirían el servicio de energía eléctrica de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde, a cambio de que los ocho mil 200 clientes de Fenosa, en ese centro de compras, paguen las facturas de septiembre, que corresponden a unos dos millones de córdobas, a más tardar el 28 de noviembre.



Y también se contempla que los comerciantes que cancelen el mes de septiembre y tengan una deuda superior a un año, los meses restantes serán exonerados a cambio de que el usuario pague dicha deuda en 24 cuotas mensuales, adicionales a la facturación correspondiente de cada mes.



No han pagado ni un millón, dice Fenosa



En ese sentido, Wilches dijo a EL NUEVO DIARIO que los comerciantes hasta ayer no habían podido cancelar ni un millón de córdobas de los más de dos millones que se comprometieron a pagar a inicio de este mes.



“Estamos cercanos a los 800 mil córdobas (de colecta) y estamos lejanos de cumplir lo que nos habíamos establecido como meta”, refirió Wilches, quien agregó que en promedio han atendido 15 reclamos de factura de parte de los comerciantes a través de los tres puntos de pagos y reclamos ubicados en el Oriental.



Fenosa instaló cajas de cobro tarde, dicen comerciantes



Sin embargo, Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado Oriental, Acumom, reconoció que los comerciantes sólo han honrado más de un 40 por ciento. Sin embargo recordó que Fenosa apenas logró instalar las cajas de pago la semana pasada, a pesar que el acuerdo fue firmado a inicio de noviembre.



“Unión Fenosa se ha atrasado en el montaje de las cajas de cobros que las instalaron desde las semana pasada en las zonas uno, dos y tres del mercado (Oriental) entonces eso nos da un poco de margen para prolongar la fecha” expresó Reyes.



Mientras tanto, la Gerencia de Comunicación de Fenosa convocó a una conferencia de prensa hoy a las cuatro de la tarde para brindar detalles sobre la situación de ese centro de compras y “abordar el cumplimiento de los acuerdos firmados semanas atrás con las diferentes asociaciones del Mercado Oriental.