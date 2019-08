Clientelismo político con fondos del Estado

Los contralores colegiados solicitarán a la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabás), que les remita la información relacionada al manejo de recursos del Estado que están haciendo los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), a través de la venta de granos básicos, específicamente frijoles, y a partir de ayer arroz.



El contralor Guillermo Argüello Poessy dijo que el tema no fue discutido en la reunión que sostuvieron ayer, jueves, porque no se encontraba en la agenda, pero que después de conocer la información brindada por EL NUEVO DIARIO sobre el manejo que tienen los CPC de miles de córdobas a través de la venta de granos básicos que surte Enabás, es necesario una explicación oficial del asunto.



“Lo mínimo que podemos hacer es pedirle información oficial a Enabás, porque si (los integrantes de los CPC) no son funcionarios públicos y no están facultados para manejar recursos públicos, no tienen por qué hacerlo, así de sencillo”, dijo Argüello Poessy.



Una verificación in situ de EL NUEVO DIARIO en los barrios de Managua, puso al descubierto que los CPC del partido de Gobierno, manejan el dinero de la venta de granos que Enabás les abastece, y eso convierte la operación en clientelismo político originado en el tráfico con la necesidad social.



Este mismo recorrido demostró que lo dicho por la primera dama, Rosario Murillo, no era cierto, y que la confusión Enabás-CPC, confirma la denuncia que se ha hecho de que los que CPC son organismos paraestatales, en una peligrosísima confusión Estado-Partido.



En los puntos de venta visitados no vimos a ningún funcionario de Enabás. El producto es comercializado directamente por el “coordinador del gabinete de los CPC” del barrio, o por algún familiar del mismo.

Niegan clientelismo político

Funcionarios de Enabás negaron el clientelismo político que pretende hacer el gobierno con la venta de arroz y frijoles a través de los CPC, y lo justificaron asegurando que la idea es “que no se especule y los granos básicos puedan llegar directamente a la población”.



Migdonio Solís, director de operaciones de Enabás, también negó que los CPC estén manejando directamente el dinero de la comercialización de arroz y frijoles, tal como lo demostró una investigación de EL NUEVO DIARIO. “El dinero es manejado por funcionarios nuestros, y eso lo podemos demostrar con las facturas, donde personal de Enabás rinde cuentas”, dijo.



Solís recibió ayer un cargamento de 2 mil quintales de frijoles rojos y 8 mil quintales de maíz comprado a productores asociados en cooperativas de producción en el norte del país. “Estamos trabajando con 15 asociaciones que integran 30 mil socios en Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Fantasma, Jinotega y Matagalpa”, dijo.



Según el director de operaciones de Enabás, la idea es aumentar la distribución de frijoles a través de los CPC, hasta incluso bajar su costo. Actualmente la libra de frijol rojo se cotiza en 12 córdobas y el negro en seis córdobas.

Alianza estratégica

Mario Picado, socio de la Cooperativa de Productores del Norte, aseguró que antes vendían la producción de frijoles a los intermediarios en el comercio informal, pero ahora cambiaron la seña y establecieron “una alianza estratégica” con Enabás “para terminar con el elemento especulativo del mercado informal”.



Aseguró que los frijoles siempre fueron comprados por los especuladores al mismo precio, “lo almacenaban, y cuando no había cosecha lo sacaban a un precio inflado”, indicó.



Lo extraño es que cuando los precios del frijol alcanzaron hasta 23 córdobas la libra, las mismas autoridades de gobierno indicaron que el alza se debía a que había acaparadores del producto, y que no había producción del grano porque las lluvias habían echado a perder la cosecha.



Ayer, el titular del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), Ariel Bucardo, se negó a dar declaraciones relacionadas con el asunto de los frijoles, CPC y confusión de Estado-Partido, indicando que todo lo relacionado con estos asuntos lo estaba manejando directamente la Presidencia.