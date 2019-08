Monseñor Brenes: "Gobierno debe buscar bien común y no personal"

30 Noviembre 2007 |

2:20 p.m. |

EFE

El arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, hizo el viernes un llamamiento al gobierno sandinista que preside Daniel Ortega a buscar el bien común y no el bien personal.



Ese llamamiento, del líder de la jerarquía católica nicaragüense, también fue extensivo, en una rueda de prensa, a los cuatro poderes del Estado: Ejecutivo, Electoral, Judicial y Legislativo.



"Nuestras instituciones: busquen siempre el bien común", instó el prelado, que se refirió al tema durante la clausura de la Asamblea Plenaria del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), que aglutina a obispos de Centroamérica, Belice y Panamá y se celebra anualmente, con Venezuela como invitado.



Las instituciones "no siempre se pueden centrar en el bienestar del líder que está gobernando nuestros países, sino que se trate de buscar no el bien particular, sino el bien de todos los ciudadanos", continuó.



"Porque sabemos bien que desde el momento en que son elegidos ya no van a gobernar para un determinado partido, para una determinada línea, sino que tienen que gobernar para todo el país", agregó. El líder religioso añadió que es "interesante" que las diversas instituciones estatales puedan coordinarse "como un vehículo".



Anotó que los poderes del Estado "tienen cuatro llantas y ojalá que las cuatro llantas vayan paralelas y marchen hacia un solo objetivo y no cada llanta, cada Poder, hale por su lado".



Que CPC no creen tensiones



Al ser consultado sobre la instalación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como estructuras del Ejecutivo, que el presidente Ortega hará hoy, Brenes pidió que esos Consejos no se parcialicen ni vayan a crear tensiones en Nicaragua.



"Ojalá que este organismo que el gobierno ha estado impulsando no se parcialice. Todos los nicaragüenses tenemos el derecho a organizarnos, pero que ojalá que las personas que están allí no se valgan de este organismo para tensionar el país", reafirmó.



"Hoy más que nunca, todo lo que de una u otra forma se organiza, no se organiza para tensionar. Ojalá que esto (creación de CPC) no lleve a parcializarse, a los extremos, a divisiones", insistió.



No caer en otras décadas



El jerarca católico abogó también para que la distribución de los alimentos, que realizan los CPC junto a la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), no venga a favorecer a estas personas que están dentro de una misma línea política o partidista.



"Ojalá que en la distribución de los alimentos no volvamos a caer como en las otras décadas", dijo Brenes, sin precisar. Al finalizar su intervención, el prelado nicaragüense insistió en que se debe buscar "el bien común, el beneficio de toda la población", y recurrir al diálogo para superar las diferencias.



El presidente Ortega instalará el viernes los CPC en un multitudinario acto en la Plaza de la República, a pesar del rechazo de la Asamblea Nacional y de otros sectores, que los consideran como una reedición de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), que en los años ochenta fueron los "ojos y oídos de la revolución".



La creación de los CPC fue rechazada por la Asamblea Nacional el 20 de noviembre pasado como brazos del Ejecutivo mediante una ley, que no ha sido publicada por orden de una corte de apelaciones.