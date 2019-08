Chávez en guerra

Caracas, Venezuela |

| 01 Diciembre 2007 |

8 a.m. |

AFP



El presidente Hugo Chávez anunció el triunfo del Sí el domingo ante decenas de miles de partidarios en la principal avenida de Caracas, al día siguiente de que la colmaran seguidores del No, mientras los sondeos arrojan un empate en el referendo constitucional.



"Voy a anunciar desde hoy viernes lo que es inevitable, se impondrá el Sí a la patria, el Sí a la vida, el Sí al socialismo, el Sí al futuro, el Sí a Venezuela", dijo el presidente, quien prácticamente puso al país al borde de la guerra.



La reforma de 69 artículos de los 350 de la Constitución bolivariana de 1999, consagraría la reelección indefinida del Presidente, el aumento del poder del Ejecutivo y la instauración del socialismo.



Su liderazgo en juego



Chávez advirtió que "los que voten por el Sí están votando por Chávez, los que voten por el No... están votando contra Chávez", convirtiendo el referendo en un verdadero plebiscito sobre su liderazgo.



Añadió que "quienes voten por el No, están votando por George W. Bush", subiendo el costo de su voto para los chavistas moderados que están en contra de la reforma constitucional.



Chávez dijo que en "el 2020 pudiera ser" que entregue la presidencia. "Yo creo que la revolución pudiera estar bien madura (en 2020) para que yo pudiera entregarle la presidencia a otro revolucionario o revolucionaria para seguir construyendo el socialismo del siglo XXI".



Sueños de “potencia mundial”



Indicó que el objetivo de la reforma era "transformar a Venezuela en una potencia mundial". "Estamos acelerando la marcha para la construcción de una Venezuela socialista, una potencia en el continente americano, una potencia en el mundo", subrayó.



El gobierno estadounidense, por su parte, expresó su preocupación por el referéndum venezolano. "Estamos preocupados de que la gente no pueda tener las elecciones justas y libres que se merecen", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Diana Perino.



El presidente cubano Fidel Castro, principal aliado de Chávez, también expresó su preocupación por Venezuela.



Estados Unidos "no se detiene un minuto a pensar que un magnicidio o una guerra civil en Venezuela (...) haría estallar la economía mundial globalizada", dijo Fidel Castro, de 81 años, alejado del poder desde hace 16 meses por problemas de salud.



Denuncia “Operación Tenaza”



Chávez advirtió contra una supuesta conspiración en su contra de Estados Unidos y la oposición, llamada "Operación Tenaza", que estaría preparada para el domingo de noche, y advirtió que de darse, el mismo lunes cortaría los envíos de petróleo para ese país y la enfrentaría en las calles de Venezuela.



El analista Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis, dijo a la AFP que éste "es el peor evento electoral que ha tenido Chávez", que ya ganó holgadamente siete comicios.



Actualmente casi todos los sondeos arrojan un empate técnico, salvo Consultores 30-11, una encuestadora que trabaja para el gobierno, que vaticina una ventaja de 11 puntos porcentuales para el Sí.



El peor escenario



"El peor escenario es que el Sí gane con estrecho margen, porque los estudiantes no van a aceptarlo, sienten que el país es No y van a pensar que les hicieron fraude", dijo León en alusión al movimiento estudiantil que lideró la campaña del No.



El ex ministro de Defensa, el general (r) Raúl Baduel, que en abril de 2002 comandó el operativo cívico-militar que derrotó al golpe de Estado que apartó a Chávez del poder por pocas horas, llamó el viernes a repetirlo para salir al paso de lo que califica de "fraude constitucional" de Chávez.



Baduel, que dejó su cartera en julio, llamó a la Fuerza Armada a que "con el resto de la ciudadanía, debe conjugar esfuerzos para dar al traste, como en abril de 2002, con las pretensiones de usurpar el poder establecido, el poder popular, es decir el poder originario".



Chavistas de todos los rincones del país se concentraron desde el mediodía en la Avenida Bolívar y avenidas adyacentes en un gigantesco mar rojo, superando a la multitudinaria concentración multicolor que apoyó el jueves al No.



Los dos campos apuntan a una movilización máxima de sus fuerzas electorales el domingo, que según los analistas, será lo que definirá el resultado.



El fenómeno novedoso es que el Presidente no ha logrado transmitir su popularidad, que supera el 60%, a su proyecto de reforma constitucional, rechazado por un sector importante de sus electores.

Militariza campos petroleros

Chávez, ordenó este viernes al ministerio de Defensa poner en marcha un plan especial de protección de los campos petroleros y de refinerías, en el cierre de campaña hacia el referendo del domingo sobre una reforma constitucional.



"Ordeno de una vez al Ministerio de Defensa, al Ejército, la aviación, la Marina de Guerra y la Guardia Nacional, a partir de hoy (viernes) a elaborar o poner en marcha planes especiales de protección de nuestros campos petroleros y nuestras refinerías", dijo el mandatario.



"A partir de esta noche serán tomados por el Ejército, junto con trabajadores de PDVSA (la petrolera estatal)", dijo Chávez en su discurso de cierre de campaña por el referendo sobre la profunda reforma constitucional para establecer el socialismo y obtener nuevos poderes.



Chávez también amenazó con nacionalizar a los bancos españoles presentes en Venezuela, SCH y BBVA, si el rey Juan Carlos I no se disculpa por haberlo mandado callar en la pasada Cumbre Iberoamericana de Santiago.



El presidente venezolano dijo que "hasta que el rey de España ofrezca disculpas, porque el rey de España me agredió, no habrá nada que hacer".



"Las empresas españolas, tengo una lista. Los españoles compraron unos bancos, los nacionalizaríamos de nuevo para ponerlos al servicio de los venezolanos (...) Se me acusa de que yo soy el irrespetuoso, y es el Rey el que irrespetó", señaló Chávez.