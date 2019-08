Auto encuesta CPC

02 Diciembre 2007 |

9:35 a.m. |





Un acto de propaganda gubernamental disfrazado de encuesta, que fue realizado por los medios oficialistas del gobierno, dice que más del 75 por ciento de la población de Managua aplaude la gestión del presidente Daniel Ortega y la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).



La “encuesta”, colgada y divulgada en los medios oficiales y en sus portales en internet, “revela” que siete de cada diez ciudadanos de Managua “consideran importante y necesaria la instalación de los Gabinetes del Poder Ciudadano, para resolver los problemas de la población, desarrollando con el gobierno planes de acción comunitaria 2008-2011, según encuesta realizada recientemente”.



El informe, que no cuenta con una ficha técnica que demuestre su grado de credibilidad, fue colgado en el portal oficialista “El Pueblo Presidente” y Radio Ya, voz oficial del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



Ambos medios son administrados por personal y familiares del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.



“Respaldo” increíble



“El 59.5% de los capitalinos aprueban la labor del compañero presidente Daniel Ortega, al frente del Gobierno de Reconciliación y Unidad, confirmó una encuesta realizada a 1,800 pobladores”, dice la propaganda.



Un mes atrás, a finales de octubre, la prestigiosa firma Cid Gallup informaba en una encuesta con todos sus componentes científicos a la vista, que la gestión del presidente no era respaldada por el 63 por ciento de la población encuestada.



Encuesta Made in CPC



El gobierno de Ortega, que siempre ha rechazado la credibilidad de las encuestas, sobre todo cuando los resultados le son adversos, emitió este estudio, donde “el 76.8 por ciento aprobó que los Consejos del Poder Ciudadano distribuyan alimentos básicos a precio justo y juguetes a los niños en Navidad, y el 77.8 por ciento reconoce que es necesario la participación de los CPC en los planes de tranquilidad y seguridad ciudadana que dirige la Policía Nacional”.



Según una nota colocada en el portal web de Radio Ya, la “encuesta” fue realizada por “una firma extranjera”. Sin embargo, la nota que sobre el mismo tema publicó el sitio para- estatal “El Pueblo Presidente”, señala que el sondeo de opinión fue realizado por el esfuerzo conjunto de Radio Ya, Canal 4 y noticiero Multinoticias, cuyo lema es: “Por la Dignidad Sandinista”.



El sondeo, supuestamente, se realizó los días 24 y 25 de noviembre en el sector urbano y rural de todos los distritos de la capital, y los resultados reflejan una “coincidencia” entre el discurso del dúo presidencial Ortega-Murillo, y lo que “piensa la mayoría” sobre la oposición y los medios nicaragüenses.



Marca diabólica a medios



“El 53.4% de los entrevistados sostiene que los diputados neoliberales tratan de negarle el derecho al pueblo a tener voz y voto, al tratar de impedir el trabajo de los CPC”, dice el informe propagandístico, y acto seguido “la opinión pública” castiga a los medios de comunicación con la misma grosera postura del gobierno al respecto, pero con un subliminal porcentaje que simboliza la marca de la bestia: 66.6.



“Un dato importante que revela el estudio es que un número importante de managuas no se deja engañar por los medios de comunicación de la derecha, ya que el 66.6% está seguro de que estos medios mienten, montan campañas destructivas y quieren desgastar al gobierno”, dice la citada “encuesta”

Los medios oficialistas, en su informe, no hicieron alusión a la encuesta internacional Cedatos-Gallup, publicada en Ecuador en noviembre pasado y difundida por el denominado Barómetro Iberoamericano, que desde mediados de año mide la popularidad de 21 presidentes del continente, con base en encuestas a 11,402 ciudadanos seleccionados, a cargo de empresas de encuestas de cada país.



Ahí el presidente Daniel Ortega, de Nicaragua, aparece en el sótano de los mandatarios más impopulares del continente, junto a George Bush de Estados Unidos y Nicanor Duarte de Paraguay.