Al parecer, todo se ha perdido menos el humor

El “circo politiquero”, tal como calificó Bayardo Arce al Parlamento, pareciera ser una pequeña muestra de la parodia política que ven a diario los nicaragüenses en las plazas, en las redes del Estado y hasta en la internet. Lo cierto es que los nicas somos buenos en hacer mofa de cualquier suceso político, y, si no, veamos los famosos toro venados de Masaya.



Navegando por la internet podemos encontrar una página donde las diferencias políticas que existen entre Rosario Murillo, Arnoldo Alemán, Daniel Ortega, Óscar Arias, Edén Pastora, Alexis Argüello, Violeta Barrios y otros tantos personajes públicos, dejan de tener sentido y se unen a los grupos de amigos de Hi5.



Hi5 es una página web de diversión, donde se coloca información personal como el estado civil, religión, estilos de vida, o intereses de un ciudadano en particular. Algunas personas se tomaron el tiempo de crear los perfiles a personajes políticos y le han dado rienda suelta a su imaginación, al igual que las personas que visitan las páginas y dejan sus comentarios.



Murillo y Alemán



Las personas que crearon los perfiles de estos personajes políticos trataron de apegarse a la realidad, pero siempre poniéndole picardía a la página. EL NUEVO DIARIO revisó alguno de los de los perfiles y reproduce las referencias de los políticos, entre ellos Rosario Murillo.



“Soy la primera dama de Nicaragua, esposa del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Me encantan la poesía, la magia y los misterios divinos de la vida, los conjuros y todo lo que tenga que ver con la oscuridad y los poderes místicos de nuestros antepasados y de todos los espíritus que habitan el universo paralelo. Soy la Coordinadora del Consejo de Comunicación del Poder Popular de la República Sandinista de Nicaragua (ese es el nuevo nombre de Nicaragua).



Parte del perfil de Alemán dice: “Pues qué les puedo decir acerca de mí. Déjenme pensar un ratito... A ver, hombré, les voy a decir la verdad, pues que soy cleptómano, cualquier cosa que miro mal puesta me la robo. Soy miembro de un grupo exclusivo en el cual hay sólo 10 miembros. Se llama El Club De Los 10 De La Infamia “Soy uno de los líderes mas corruptos en el mundo de los últimos 20 años”.



Soy perro al guaro, me fascina el ron combinado con cerveza. Me gustaría conocer al papa Benedicto para que me perdone todos mis pecados, también quiero conocer a Madonna, Beyonce, Rhiana, me encantan las morenas. Quiero conocer a cualquier persona que sea piruca, ya sea chavalo o chavala, es que a mí me gusta andar bacanaliando con la juventud.



“Un gobierno pacífico”



El perfil de Daniel Ortega se parece mucho a los discursos de la campaña electoral, donde la población que votó por él y la que no, esperan que cumpla.



“Bueno, para serles sincero yo no hice esta página, me la hizo mi partido, pero me la hizo para mostrarles a ustedes el gobierno, que voy a hacer un gobierno pacífico, habrá muchas oportunidades de trabajo. Construiré alrededor de 300 mil viviendas, ayudaré al pobre para que el petróleo sea lo más barato que haya existido, haré todo lo posible por Nicaragua, y así todos saldremos adelante”.



En Hi5 también puede encontrar la presentación del Edén Pastora. “Soy el ya conocido Comandante Cero, no tengo por qué mencionar más acerca de mí si ya todos me conocen, me llaman el Comandante Cero porque soy cero corrupción, cero robo y cero sin vergüenzada.”



“Fui el bastión de la Revolución Popular Sandinista en los años 80, y cofundador --junto con Carlos Fonseca Amador-- del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Me acuerdo cuando me encontraba con Carlos en las montañas, y le dije: ‘Arropémonos bajo una bandera de color rojo y negro para derrocar a los Somoza que le fueron de gran daño a este mi querido país, Nicaragua’. Me relaja hacer el amor”.



Parte del perfil de Enrique Bolaños dice que es “una persona muy esforzada, sabio en todos los sentidos de la palabra, casado con una mujer maravillosa, pero por gracia de Dios ella no es celosa y hemos llegado a acuerdos que no he podido establecer ni con Alemán ni con Ortega”.



Para poder ver los comentarios que han dejado los visitantes a todas estas páginas usted puede escribir Chayo en la página de Hi5 y dar la opción buscar. Murillo tiene en su red de amigos a todos estos personajes, donde usted podrá leer todos los mensajes de apoyo o críticas a sus líderes, pero siempre conservando el humor nica.