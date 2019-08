Bancos advierten sobre amenazas de fraude electrónico

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) advirtió a sus clientes sobre las amenazas de fraude electrónico y los instó a tomar recomendaciones para no ser timados.



La asociación financiera alertó en un comunicado que a través de correos electrónicos, que simulan ser mensajes de bancos hacia sus clientes, se solicita compartir información para actualizar datos de tarjetas de créditos, cuentas bancarias, claves de seguridad y otros.



"Al compartir o ingresar la información en alguna página web ésta es posteriormente utilizada para cometer fraudes mediante el robo de identidad", advirtió el gremio bancario.



La fuente agregó que la práctica de defraudar a clientes por "medios engañosos", a través de correo electrónico, es un problema que existe a nivel internacional en la industria financiera.



A fin de prevenir estas amenazas de fraude, los bancos privados nicaragüenses decidieron redoblar medidas de seguridad en la web y hacer una serie de recomendaciones a sus clientes.



No responder a esos correos



Entre esas recomendaciones Asobanp sugirió no responder ningún correo electrónico por medio del cual se solicite, bajo algún pretexto, ingresar información confidencial como nombre de usuario, claves y números de cuenta.



Si utiliza páginas de Internet de las instituciones financieras, Asobap sugiere escribir directamente la dirección correspondiente en el navegador. También sugirió a los usuarios que nunca ingresen a través de vínculos o "links" recibidos por medio de un correo electrónico a la página de algún banco.



"Si sospecha que ha recibido un correo fraudulento, por favor reportarlo de inmediato a su institución financiera, y acuda a su banco para que lo instruya en las medidas de seguridad que como cliente debe cumplir para no ser víctima de un fraude", agregó.



Asobanp consideró que cumpliendo con esas medidas de seguridad, los servicios bancarios electrónicos seguirán siendo seguros ante amenazas de fraudes.



Asobanp está integrado por los siete bancos privados del país: Banco de la Producción (Banpro), Banco Centroamericano (Bancentro), Banco de América Central (Bac), Banco de Finanzas (Bdf), Banco Uno, Banco del Istmo o HBSC, y Banco Procredit.