Ortega felicita a Chávez

El presidente Daniel Ortega felicitó a su colega venezolano, Hugo Chávez, por aceptar el resultado del referendo que este domingo rechazó la propuesta de reforma constitucional presentada por su Gobierno.



El mandatario nicaragüense y líder sandinista, principal aliado de Chávez en Centroamérica, también dijo que se "cayó la campaña de la dictadura en Venezuela" y minimizó el triunfo de la oposición de ese país por haber ganado con un margen "tan pequeño".



En declaraciones desde la Asamblea Nacional, donde se reunió con el grupo parlamentario opositor Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Ortega dijo que se comunicó vía telefónica con Chávez luego que éste reconociera su derrota en el referendo ante el pueblo venezolano.



Venezuela no es una dictadura



"Yo le dije que lo felicitaba, porque realmente lo más importante (del referendo) es que fortalece a la revolución bolivariana y fortalece al presidente Hugo Chávez", afirmó Ortega.



Además, prosiguió el líder sandinista, "es que se cayó la campaña de que Venezuela es una dictadura", desde el momento en que Chávez reconoce los resultados.



"Porque estaba esa campaña de una dictadura, que no se iban a respaldar los resultados, que todo esto era un fraude, toda la campaña estaba montada en esa dirección", agregó.



Asimismo, el mandatario nicaragüense minimizó el triunfo del "no" al haber superado al "sí" con un margen "tan pequeño".



"Vergüenza me daría ganar con un margen tan pequeño", exclamó el líder sandinista ante la presencia de los diputados opositores de su país.



El "no" a la reforma constitucional impulsada por Chávez, que entre otras cosas planteaba la reelección presidencial indefinida, triunfó en la consulta popular por poco más de un punto porcentual.



Ortega dijo que prefería esperar "una próxima" consulta sobre las reformas constitucionales de Venezuela y recordó que el período para el que fue electo Chávez concluye el 2013.