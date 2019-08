Derrota de Chávez pringa a Nicaragua

El “No” a la reelección presidencial indefinida y concentración de poder del presidente Hugo Chávez, en Venezuela, es un “No” que también deberán tener en cuentas sus aliados en el continente, tales como el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, aseguraron distintas fuentes a EL NUEVO DIARIO.



Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega minimizó los resultados en contra del proyecto de Chávez, aseverando que el mandatario venezolano ha ganado ocho de nueve elecciones, referendos o plebiscitos efectuados en su país en la última década.



Ortega también dijo que la aceptación de los resultados por parte de Chávez, “es una muestra de que en Venezuela no hay ninguna dictadura”.



Montealegre: está en juego la democracia



“Lo que está en juego es la democracia: hemos visto cómo el pueblo de Venezuela votó en contra de perpetuarse en el poder, en contra de la reelección, en contra de que los que aquí se conoce como CPC tengan mandato constitucional”, afirmó por su lado, el presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre.



El líder de una de las facciones liberales aseveró que “aquí en Nicaragua queremos decir ‘No’ a las pretensiones de Daniel Ortega de copiar lo que está pasando en Venezuela”, donde la sociedad se ha polarizado sin encontrar la solución a sus demandas de bienestar económico, a pesar de que Venezuela es una potencia petrolera.



No a pretensiones totalitarias



“Si ya el pueblo de Venezuela está diciéndole ‘No’ a Chávez en sus pretensiones totalitarias, con mucha más razón nosotros tenemos que seguir el ejemplo, eso nos da ánimo a los diputados de la Asamblea Nacional a decirles ‘No’ a aquellos que quieren ir en contra de la democracia”, afirmó Montealegre.



El ex canciller de Nicaragua señaló que “tenemos dos caminos: el de la confrontación que ya sabemos por dónde nos lleva, o el camino al diálogo, encima de la mesa, para beneficio de la población”.



Por su lado, la diputada Jamileth Bonilla, Presidente de la Comisión del Exterior del Parlamento, indicó que “hay que felicitar a los demócratas, por la decisión de ese pueblo venezolano, de haber demostrado una vez más que no quiere totalitarismo, lo que es un mensaje para Daniel Ortega en este país”.



Sólo fue una escaramuza



Para el ex canciller de Nicaragua, Emilio Álvarez Montalbán, “Chávez tuvo una apreciación muy equivocada del poder de resistencia que tenía el pueblo venezolano, porque perdió pese a que él estaba en control de los poderes del Estado, del Ejército, de la Policía y del petróleo; y pese a ello, fue derrotado”.



Álvarez advirtió que Chávez “seguirá en su lucha, para él sólo es un episodio perdido, él continuará en el poder cinco años más y no ha renunciado a su lucha por el poder absoluto, esto sólo es una escaramuza”.



El politólogo también advirtió que “el pueblo venezolano actuó en forma comedida a pesar de la gran tensión existente, y también hay que reconocer que Chávez aceptó su derrota en cuanto el tribunal presentó sus resultados”.



¿Hay algún impacto para la alianza entre Daniel Ortega y Hugo Chávez? Álvarez reiteró que “es muy peligroso para un presidente poner todo su entusiasmo y optimismo en una sola canasta, porque si se desmenuza esta canasta, sufrirá muchísimo”.



Sin embargo, acotó: “Chávez conserva el poder durante cinco años más y ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos”.



(Con la colaboración de Ary Neil Pantoja)