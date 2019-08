Tala ilegal de madera en lo fino en la RAAN

Ocho lotes que suman unos 176 mil pies de madera aserrada de la especie pino, retenida en el puesto de control de Siuna, por una disputa de la misma, pero que a la vista técnica parece ser de reciente corte, actividad que fue mandada a suspender mediante el decreto presidencial 86-2007, aprobado y publicado el 21 de septiembre, demuestra que la tala ilegal del recurso forestal en la zona aún sigue tan campante como antes.



Esta cantidad de madera, detenida con ocho camiones que la transportaban desde de la semana pasada, la reclaman Guillermo Enrique Urbina Leiva, dueño de la industria forestal Las Minas, quien trasladaba los lotes, y el comprador de madera en la zona, Julio Rodezno.



Ambos alegan haber comprado derechos para adquirir ese volumen de madera de un colectivo forestal de mujeres, que trabajan con un plan de aprovechamiento denominado “El Barracón”, de Alamikamba, cabecera municipal de Prinzapolka, de donde salió la madera con destino a Managua, contando para su transportación con un aval del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte (Craan), el cual extiende el presidente de la directiva, Carlos Sanders Rigby.



El Consejo Regional Forestal acordó el mes pasado liberar la madera, que con permisos y requisitos exigidos por el Instituto Nacional Forestal (Inafor) se aprovechó antes del paso del huracán Félix por la región, estimándose en menos de 12 mil metros cúbicos, o sea, casi 1 millón 500 mil pies de madera “blanca”, la que luego fue inventariada para confirmar su existencia.



La trampa pone en evidencia que se está aprovechando ese acuerdo para seguir explotando el recurso forestal en volúmenes inimaginables, que una vez aserrados, se incluyen como madera extraída antes del “Félix”.



Confirman deshonestidad



Esa deshonestidad la confirma la procuraduría ambiental en Las Minas, al asegurar que la madera retenida en el puesto de control de Siuna es de reciente corte en el municipio de Prinzapolka, por lo que su extracción y transportación la consideran ilegal, conforme el aún no derogado decreto presidencial 86–2007.



Los procuradores ambientales Felipe Téllez y Alí Enrique López, en virtud del interés supremo del Estado de Nicaragua, pidieron en depósito la madera retenida y solicitaron a la juez civil del distrito en Las Minas, Ana Cecilia Oviedo, intervención en un juicio por disputa de la madera, que promueven los madereros Antenor Urbina y Julio Rodezno.



El juicio no es para demostrar la procedencia legal de la madera y liberarla, sino más bien, los madereros pretenden que la autoridad judicial determine quién es el verdadero dueño del bien retenido, ya que los dos aseguran haberla comprado al colectivo de mujeres “El Barracón”.



Amenazas



Los funcionarios de la Procuraduría dejaron entrever que han recibido amenazas de muerte por este caso y por otros, donde hay de por medio hay madera de distintas especies.



A la Policía y al Ejército les pidieron protección para viajar ayer lunes a Alamikamba, donde ampliarían sus investigaciones sobre la madera retenida.



Por su parte, el presidente de la directiva del Consejo Regional, Carlos Sanders, reconoció a EL NUEVO DIARIO que, efectivamente, la autoridad que representa extiende avales a industrias y a colectivos forestales en la zona, para que puedan aprovechar la madera, pero sólo la que fue extraída antes del funesto huracán Félix, requisitos que son parte de los acuerdos interinstitucionales, esgrimió.



Flexibilidad en peligro



Puntualmente dijo que si se llegara a confirmar que la madera retenida en Siuna es de reciente corte y no corresponde al inventario realizado por el Inafor, “entonces hay mala fe, es ilegal, no es correcto, y hay que proceder conforme ley para detener esa actividad ilícita que atenta contra los intereses multiétnicos de la región, y se pondría en peligro la flexibilidad mostrada por el Consejo Regional, apuntó el titular del Craan.



Por otro lado, uno de los regentes forestales en Las Minas, que por razones de seguridad pidió omitir su identidad, aseguró a EL NUEVO DIARIO que la tala, transporte y comercialización de madera, incluyendo la preciosa, nunca se ha detenido en la región, y “eso lo saben muy bien los funcionarios del Inafor”.



Agrega que después del cuatro de septiembre, con el paso del meteoro por la RAAN, se ha incrementado esa actividad ilícita, y “ahora es más fácil porque se sigue extrayendo y sale (la madera) con etiqueta del recurso forestal caído por el huracán Félix, reveló.



En la RAAN, cerca de 1.2 millones de hectáreas de bosque con un estimado de casi 12 millones de metros cúbicos de madera de todas las especies fueron derribadas por “Félix”, y aún o se aprovecha ni siquiera el 1%.