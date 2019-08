Sube demanda de atención en Consulado de San José

La demanda por obtener un documento para viajar a Nicaragua en las vacaciones de Navidad o visas para ingresar, ha crecido en las últimas semanas en el Consulado General de Nicaragua en Costa Rica.



Desde días anteriores, las filas, tanto en la parte de nacionales como de extranjeros se han incrementado, y este lunes no fue la excepción, cuando decenas de personas hacían fila en ambas áreas.



Como suele ocurrir, conforme se acercan las vacaciones, el servicio se satura y la espera para obtener un documento o hacer un trámite se prolonga por varias horas.



“En noviembre no estuvo tan lleno como en años anteriores en la parte de visas, pero hubo alta demanda en pasaportes ordinarios y provisionales. Ahora que estamos iniciando diciembre han venido más personas en ambos servicios”, dijo Guillermo Matus Cortez, Tercer Secretario y Vicecónsul.



Dentro de las medidas que orientaron las autoridades de la Cancillería y de la Embajada, figura prolongar la hora de cierre, es decir, que están atendiendo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, y de ser necesario, ampliarían más el horario.



“Laboraremos hasta el sábado 23 de diciembre al mediodía. Es una acción para que nadie se quede sin hacer sus trámites. También se va a laborar (con personal reducido) los días 26, 28 y 29 de diciembre, para atender las necesidades que se presenten”, informó el funcionario.



Respecto de los tiempos de espera para entregar un documento, explicó que una vez entregado en ventanilla, el tiempo es mínimo (unos 15 minutos), y que si la gente espera horas es por la cantidad de personas que llega, ya que deben esperar a ser atendidos según el orden de ingreso.



A diferencia del año pasado, los pasaportes provisionales sólo sirven para salir del país y no para retornar, por ello, la demanda por obtener un pasaporte ordinario es la que más ha crecido desde que se reactivó ese servicio.



leonelmen@gmail.com