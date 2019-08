Amenaza de apagones

La alegría del fin de los apagones podría durar muy poco. La oscuridad puede volver a cubrir el país la próxima semana, si Unión Fenosa no paga la deuda a las generadoras de energía, informó César Zamora, Gerente General de la Empresa Energética Corinto, EEC.



La distribuidora debe millonarias sumas a prácticamente todas las generadoras, incluyendo al Estado, lo que pone en peligro la operación normal de la generación eléctrica.



Los apagones, que en algunos períodos del año duraron más de 10 horas en algunas zonas del país, concluyeron el 28 de noviembre, pero podría ser que la buena noticia anunciada por el gobierno sólo dure pocos días.



Enorme deuda



Al referirse únicamente al caso de la empresa que dirige, Zamora afirmó que Unión Fenosa les adeuda 4 millones de dólares, monto que necesitan para pagar un barco que llegará la próxima semana con 50 mil barriles de combustible para operar la planta.



Explicó que a inicios de año le prestaron a la distribuidora de energía 2 millones de dólares, pero debido a la mora, el monto subió a 4 millones, y el próximo viernes llegará a los 9 millones de dólares.



Añadió que la EEC cuenta con 1.9 millones de dólares y requieren que Unión Fenosa les pague 2.9 millones de dólares de inmediato, para poder pagar el combustible la semana próxima, pero hasta ahora la respuesta de la firma española ha sido negativa.



La EEC es una empresa privada que comprende cuatro unidades de 18.5 megavatios cada una, funcionan a base de búnker y pueden aportar hasta 74 megavatios, 63 de los cuales entrega a Unión Fenosa.



Si esta empresa deja de operar, los apagones podrían regresar, ya que según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a la fecha debería haber una reserva de 70.4 megavatios, tomando en cuenta los 60 megavatios que aportan los ingenios azucareros Monte Rosa y San Antonio.



“Es un problema de flujo que se lo hemos manifestado al gobierno, a Unión Fenosa, y ha llegado a un punto crítico. Me imagino que debe haber otras empresas en la misma situación, pero yo sólo puedo hablar como Empresa Energética Corinto”, expresó.



Dijo que hay una negociación entre Unión Fenosa y el gobierno que ya lleva casi siete meses, y considera que es importante que lleguen a un acuerdo.



Zamora dijo que la empresa que dirige ha sido responsable, que ha apoyado el diálogo con la distribuidora durante estos dos años, pero que ya no tiene los recursos necesarios para seguir operando la planta.



El empresario afirmó que el problema energético es de mediano plazo, y no es sólo de abastecimiento, sino también de flujo financiero, y por eso es importante que el gobierno llegue a un acuerdo con la generadora para regularizar los pagos.



Albanisa salva a Gecsa



La semana pasada, Ernesto Martínez Tiffer, presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, reveló que Fenosa le adeuda a la estatal Generadora Eléctrica Central S.A., Gecsa, 62 millones de dólares.



Sin embargo, a diferencia de la EEC, Albanisa le aprobó a Gecsa un nuevo préstamo de 25 millones de dólares en combustible para que las plantas “Hugo Chávez” y Las Brisas puedan generar energía.



Xavier Argüello, Director Ejecutivo de Nicaragua Sugar Estates Limited, compañía propietaria del Ingenio San Antonio, ISA, que inyecta hasta 30 megavatios al sistema interconectado nacional, recordó que la transnacional española les debe medio millón de dólares.



Sin embargo, según técnicos del Centro Nacional de Despacho de Carga, ambos ingenios tenían disponible hasta ayer 45 megavatios, es decir, 15 megavatios menos de lo esperado por el gobierno.



Fenosa reconoce



Andrés Wilches, jefe del distrito de Managua de Fenosa, reconoció la enorme deuda que tiene esta compañía con las generadoras privadas y estatales, sin embargo reveló que están tratando de buscar soluciones para evitar que nuevamente regresen los apagones.



Wilches justificó que los pagos a las generadoras no se ha podido realizar debido a un “déficit financiero de cajas por retardo (de pago) en los clientes… pero creemos que conjuntamente vamos a buscar la solución entre el gobierno, las generadoras y la distribuidora”.



El ejecutivo de Fenosa reveló que mensualmente esta compañía factura unos 600 millones de córdobas y recauda unos 540 millones, lo que provoca un déficit de al menos 60 millones de córdobas, no obstante dijo esperar que a mas tardar este lunes ya se hayan resuelto los problemas financieros con la EEC para evitar cortes de energía.