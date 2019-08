Degollina aumenta tensión en RAAS

El Subdirector General de la Policía, comisionado general Javier Maynard, aseguró que una equipo especial fue enviado ayer a investigar la matanza ocurrida en la comarca San José de Sawawás, ubicada a 50 kilómetros entre El Rama y El Tortuguero, donde fueron degolladas cinco personas y otra se encuentra desaparecida.



“En este momento ya estamos enterados de tal asunto, hemos dispuesto un equipo --el lugar es alejado--, ahorita no podemos decir mayor cosa, por cuanto la gente está movilizándose”, dijo.



Los hechos sangrientos ocurrieron la noche del primero del corriente, cuando un grupo de hombres armados de fusiles de guerra, vestidos de pinto, y con el rostro tapado, llegaron a tres viviendas y sacaron a seis hombres, de los cuales cinco fueron degollados a unos 100 metros de sus casas, y un sexto está desaparecido.



Maynard sostuvo que brindar algún tipo de información ahorita “sería adelantarnos un poco a cosas que realmente hay que valorar en el terreno, si el hecho efectivamente así es, de la forma que se está planteando”.



Según denuncia interpuesta el tres de octubre del corriente en la Policía, de parte de los miembros de la Unión de Cooperativas Agrícolas, en El Rama desde 1996 se han registrado 19 asesinatos de desmovilizados, los cuales se produjeron cuando se agudizaron los problemas por la propiedad, y, supuestamente, ninguno ha sido esclarecido.



El último crimen ocurrió en enero de 2006, cuando hombres vestidos con uniformes de la Policía Nacional dieron muerte al campesino Socorro Laguna Aguilar, de 20 años.



Fortaleciendo la zona



Al respecto, Maynard expresó: “Recuerde que nosotros hemos venido fortaleciendo la zona, la situación que había antes no es la misma situación de hoy, pero hay un hecho que hay que investigar, y tenemos que dar respuesta”.



Por su parte, Román Benítez, vocero de la Policía de El Rama, confirmó a EL NUEVO DIARIO que una guardia operativa partió ayer hacia el lugar de la matanza con el fin de realizar las investigaciones correspondientes.



Benítez informó que hasta las siete de la noche de ayer se esperaba que la guardia operativa brindara un adelanto desde el lugar de los hechos, pero todo dependería de las circunstancias, ya que por la distancia la comunicación se dificulta.



Por su parte, Lorena Rosales, divulgadora de la Delegación Regional de la Policía en Bluefields, expresó que era difícil tener comunicación con El Tortuguero, razón por la cual no tiene conocimiento de los hechos.



“Estamos haciendo coordinaciones con la Policía de El Rama, para ver si es posible que ellos nos ayuden con las investigaciones”, reconoció.



Para los pobladores lo sucedido evidencia la inseguridad ciudadana que impera en esta zona, motivada por la falta de fuerzas policiales, y las distancia entre las comunicadas hace aún más difícil el trabajo policial.



Así lo informaron los campesinos que viajaron desde el lugar de los hechos, en Sawawá, al poblado de Wapí, puerto de montaña adonde el día lunes el campesino sale a vender su producto y a comprar lo que él necesita en su hogar.



Nueva graduación de policías



Precisamente, ayer se graduaron 416 nuevos Policías en la Academia “Walter Mendoza”, los cuales el próximo año serán ubicados en las zonas donde la población está demandando mayor presencia policial.



“Cada año nosotros ingresamos alrededor de 750 nuevos policías, este primer grupo que sale ahorita --de 416-- está en la lógica del crecimiento de la policía, en reposición también del personal normal que sale de la institución”, dijo el comisionado general Javier Maynard.



“Ellos van a ser destinados fundamentalmente para el trabajo de fortalecimiento de la emergencia en Managua, una parte va a ser destinada para el proyecto de las subdelegaciones de la Policía, y van a reforzar en alguna medida en la RAAS y en la RAAN, pero ahorita los 416 se quedan en Managua, asegurando la jornada de prevención social del delito y los accidentes de tránsito”, agregó.



De los 416 graduados del segundo curso técnico medio policial, 92 son mujeres, y el resto varones. Además, 125 de ellos egresaron como bachilleres técnicos.