Colombia analiza crisis con Venezuela y diferendo con Nicaragua

El presidente colombiano, Alvaro Uribe, analizará este miércoles, junto a una comisión asesora de ex mandatarios, las implicaciones de la crisis con Venezuela y un diferendo limítrofe con Nicaragua, informó el canciller Fernando Araújo.



Según el ministro, en cuanto a Venezuela se abordará el llamado a consultas del embajador en Bogotá, Pavel Rondón, y "las consecuencias que se pueden derivar de las últimas manifestaciones del presidente (Hugo) Chávez en relación con Colombia".



Araújo señaló que está pendiente de un diálogo telefónico con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, acordado el viernes en Montecristi (Ecuador).



"Las ocupaciones del canciller Maduro no le han permitido esa comunicación. Estamos sobre eso y vamos a seguir insistiendo para hablar con él", declaró a la radio RCN, e indicó que en la reunión de este miércoles participará el embajador de Bogotá en Caracas, Fernando Marín.



Araújo explicó que Bogotá esperaba que el gobierno venezolano se "liberara de las responsabilidades" del referendo del domingo, "para entrar a tratar profundamente los temas que tienen que ver con la suspensión de la mediación que venía haciendo" Chávez para un canje de rehenes de la guerrilla colombiana por rebeldes presos, lo que originó la crisis.



Escenarios de la CIJ



El canciller dijo que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores también va a "analizar escenarios en relación con el fallo" de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, anunciado para el 13 de diciembre, sobre el contencioso con Nicaragua, que reclama un área de 50.000 km2 en el mar Caribe, incluidas las islas de San Andrés y Providencia.



La CIJ se pronunciará sobre su competencia en el caso, que fue objetada por Colombia argumentando que las "diferencias ya fueron zanjadas", por lo que pide archivar la demanda de Managua.



A la reunión de ese miércoles, que comenzará a las 16H00 locales (21H00 GMT), asistirán los ex presidentes Belisario Betancur (1982-86), César Gaviria (1990-94), Ernesto Samper (1994-98) y Andrés Pastrana (1998-2002), seis congresistas del comité de relaciones exteriores y cuatro ex cancilleres, incluidos los dos agentes ante la CIJ, precisó Araújo.