Albanisa al rescate

La amenaza de que los apagones pudieran regresar la próxima semana quedó descartada este miércoles, luego que el presidente Daniel Ortega diera orientaciones de conseguir 2.9 millones de dólares a través de Albanisa y dárselos a la Empresa Energética Corinto, EEC, para comprar 50 mil barriles de combustible que llegarán al país la semana entrante, y así evitar que esta empresa deje de generar energía por falta de combustible.



Al menos así lo dio a conocer el gerente general de la EEC, César Zamora, quien explicó que tienen 1.9 millones de dólares y que “el gobierno a través de Albanisa va a poner 2.9 millones de dólares para pagar a Glencore el combustible de Corinto, porque el Presidente de la República instruyó a Albanisa a hacer el desembolso”.



El gerente de la EEC mencionó que este acuerdo se logró en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, MEM, ayer por la tarde, en una reunión a la que asistieron José Luis Gómez, Vicepresidente de Fenosa, el titular del MEM, Emilio Rappaccioli, Francisco López, Vicepresidente de Albanisa, y él en representación de la empresa generadora.



Por su parte, Fenosa, a través de una nota de prensa, informó que el monto de la deuda con la EEC es de tres millones de dólares y no de cuatro, como mencionó Zamora, sin embargo, Zamora insistió en que la deuda a la fecha suma cuatro millones de dólares y que para este viernes llegará a 9 millones sólo en facturas vencidas.



Fenosa precisa haber cancelado el 99 por ciento de las facturas vencidas a la EEC, lo que representa pagos de 52.5 millones de dólares, según reza la nota.



Son 15 millones, dice Zamora



“Esa información no es toda la verdad”, dijo Zamora al referirse a los datos proporcionados por Fenosa, y agregó que en total la distribuidora de energía eléctrica le debe unos 15 millones de dólares repartidos en 9 millones por facturas vencidas y seis por no vencidas, cifras que según el gerente de la EEC comparte tanto el Ministerio de Energía y Minas, MEM, como el Instituto Nicaragüense de Energía, INE.



Por otro lado, Fenosa en la nota de prensa informa que “continúan haciendo gestiones con clientes importantes como Enacal, cuya deuda con las distribuidoras es de aproximadamente 100 millones de córdobas”.