Saqueo de huevos en Chococente

Frenar el saqueo de los huevos de las tortugas paslamas en Chococente hizo que el Ejército y la Policía unieran esfuerzos y se declararan en alerta permanente, para detener a cuanta persona llegue a la costa a sacar más de lo que por ley les corresponde de las arribadas que hacen las tortugas.



El comisionado Javier Carrillo Suárez, jefe de la Policía de Carazo, dijo que durante un reciente operativo se detuvo a Pedro Palacios, uno de los líderes de la zona, al igual que a José Eusebio Vado, ambos señalados de azuzar a los pobladores costeros, en especial de las comunidades de Tola, El Astillero y Las Cañas, de Rivas, para que ingresaran a la costa y saquearan los nidos, aun cuando el Ejército, el Marena y la Policía, han cumplido con entregar a las comunidades las respectivas cuotas de huevos.



Lo que sucede, comentó Carrillo, es que estas especies dentro y fuera de Nicaragua siguen siendo protegidas, y las Fuerzas Armadas eso es lo que hacen, y por eso no vacilarán en hacer cuantas detenciones sean necesarias para evitar que siga el saqueo, pues se calcula que producto de esas invasiones, no menos de 2 millones de huevos han salido al comercio en el período de veda, porque es hasta en febrero cuando se estima que se produzca la última arribada de la temporada.



De hecho, y según funcionarios del Marena, estos operativos continuarán, pues de lo que se trata es de evitar que siga el negocio de unos cuantos, llamados líderes de las comunidades, que se aprovechan de los pobladores autóctonos de cometer sus fechorías.



Por su parte, Carrillo insistió en la articulación del plan conjunto para proteger de forma permanente la arribada de las tortugas en la reserva natural Chococente, del Pacífico de Nicaragua. El comisionado dijo que como parte del plan se ha movilizado a unos 50 efectivos.



De tres especies de tortugas que arriban durante estas fechas a Chococente en labor de desove, una de ellas, según el comisionado Carrillo, no ha hecho ni una arribada este año, producto de la explotación indiscriminada de huevos en años anteriores, por lo que la Policía trabaja arduamente para evitar mayores daños.



Impulsan jornada de prevención del delito



En otro orden, el comisionado Carrillo informó que la Policía ejecuta a nivel del departamento de Carazo la jornada de prevención del delito, con la que se pretende integrar a la comunidad, a la sociedad civil, a las instituciones del Estado y a las organizaciones civiles en función de la prevención del delito; para esto se han constituido 15 planes de trabajo entre los que se destacan el Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera, el Plan contra el Abigeato, el Plan Cero Tolerancia, el Plan María, y el Plan Belén, todos, con el fin de dar cobertura policial a las diferentes actividades religiosas de fin de año en el departamento.



(Con la colaboración de Jorge Isaac Delgado)