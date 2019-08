Gobierno propone 12 % y sindicatos rechazan

Luis Barbosa, presidente de la Central de Trabajadores “José Benito Escobar”, rechazó un posible 12 por ciento de reajuste en el salario mínimo, luego que la titular del Ministerio del Trabajo lo anunciara en entrevista televisiva como la propuesta del gobierno, antes de ponerlo sobre la mesa de negociaciones que hoy se reanudan.



La ministra del Trabajo, Jeannett Chávez, expresó que ella se basa en los datos del Banco Central sobre la inflación, más el crecimiento económico del sector empresarial. A partir de esto consideran que entre el 10 y el 12 por ciento de incremento sería lo apropiado de acuerdo a la realidad económica nacional.



“Yo respeto el criterio de la ministra, pero a nosotros no nos satisface porque debemos tomar en cuenta la nueva canasta básica estipulada. Con el actual salario básico difícilmente cubrimos un promedio del 20 por ciento de los productos”, dijo.



Aseguró que como representante de las federaciones de todo el sector industrial que comprende a los trabajadores del banano, la construcción y la maquila, entre otros, no firmaría un reajuste de ese nivel.



Señaló que la lucha no termina en la mesa de negociaciones del Mitrab, pues están haciendo reuniones y consultas, y si tienen que ir a las calles a reclamar un salario más justo, entonces lo harán.