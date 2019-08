Atentan contra la Cripta de los Obispos

La excavación que se realiza cerca de la Cripta de los Obispos en las ruinas de León Viejo para instalar más sanitarios, incomodó al ex director del Instituto Nicaragüense de Cultura, Clemente Guido, quien envió una carta expresando su molestia a la ingeniera Auxiliadora Pérez, encargada del sitio histórico.

Guido argumentó que las autoridades del INC pasaron por alto las recomendaciones que ellos mismos están obligados a cumplir. “Cerca del lugar existe un rótulo donde se lee la advertencia de que no es recomendable que se hagan trabajos de instalación, menos de servicios higiénicos. Además, hay tantos lugares para hacer obras de atención al turismo”, señaló el quejoso.

Agregó que esta decisión denigra la condición especial que en 2001 se le quiso dar a la Cripta de los Fundadores. “Cuando fui Director General del INC, usted sabe bien que ordené el cierre de los servicios higiénicos de dicha área, trasladándose a otro sector. Orden que fue contradicha por mis sucesores y ahora por usted”, señala la misiva.



El ex funcionario indicó que bajo la cripta de los fundadores existe una ruina no identificada, y que, por lo tanto, realizar obras de drenaje de tuberías de aguas negras hacia el pozo séptico, expone una vez más a la destrucción y al daño irreversible a las ruinas de León Viejo, un error que fue cometido a principios de los años 90.



No hay daños



Por su parte, la directora de las ruinas, Auxiliadora Pérez, afirmó que la institución realizó el estudio de impacto y se comprobó que no se causará daño a este centro arqueológico, pues es un patrimonio de la humanidad.



“Estamos tomando todas las precauciones necesarias para la conservación. No es la primera vez que construimos en este sitio histórico, en todas las administraciones se han realizado mejoras para la atención de los visitantes”, declaró Pérez.



Comentó que debido a que en el área ya se habían construido sanitarios, a pesar de que no era el lugar idóneo, pues está cerca de la Cripta de los Obispos, el estudio arrojó que era el más indicado.



Si a la hora de ejecutar la obra aparecen vestigios arqueológicos, la construcción se detiene y se debe comunicar inmediatamente a la dirección de Patrimonio del Instituto Nacional de Cultura, apuntó Pérez.



“Nosotros somos los normadores y los regidores de la protección del patrimonio cultural, y no vamos a violentar nuestra Ley con esa situación”, dijo la funcionaria del INC. Asimismo, afirmó que se construirán cinco sanitarios para damas y tres para caballeros, ya que actualmente sólo existe uno para cada género y no cubre la demanda de visitantes.

También se ha venido cercando el muro perimetral, y para ello se han hecho excavaciones y no se ha impactado, sino que se va teniendo cuidado, y cualquier hallazgo se tiene que informar.



Reliquias venerables



El licenciado Guido solicitó a la vez a la ingeniera Pérez conocer qué técnica de traslado se utilizó para cumplir con la decisión de sacar los restos de los frailes de la Cripta de los Obispos para realizar el trabajo de ampliación de los baños.



“No es idóneo ni recomendable exponer los restos óseos de nuestros obispos, trasladándolos (aunque sea temporalmente) fuera del área de las Ruinas de León Viejo. No se trata de cualquier “objeto”, para los católicos son reliquias venerables y para los indigenistas, los restos óseos del Obispo, fray Antonio de Valdivieso, son causa de veneración por su condición de mártir por los derechos indígenas”, expresó Guido.



León Viejo que fue fundada por el conquistador Francisco Hernández de Córdoba, entre 1523 y 1524, y cumplió hace menos de una semana siete años de haber sido declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco.