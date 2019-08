Marena intenta sancionar a diputados depredadores

Los diputados que degustaron de los suculentos huevos de paslama, así como quienes se los prepararon y se los sirvieron en León serán sancionados por el Marena, porque violentaron la Ley No. 559 (Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales).



Así lo anunció ayer desde León, la delegada del Marena en esa localidad, Yaniré Álvarez, a través de una respuesta que le subió a la red mundial de computadora info@gruposyahoo.com.



Pedrarias Dávila Prado, responsable de la reserva natural Isla Juan Venado, a través de un correo electrónico, fue quien subió la información a la referida red mundial interconectada a internet.



“Nosotros aquí estamos haciendo labores de dos tipos: reproduciendo tortuguillos en la Reserva Natural Isla Juan Venado. En este año ya llevamos cerca de 6,000 tortuguillos y siguen naciendo.



“Hemos hecho propagada en bares, restaurantes, hoteles y en los mercados para explicar por qué no debemos consumir huevos de tortugas, pero con el contrapeso de los diputados ya tenemos problemas y cuestionamientos de la población. Nos dicen que si ellos comen por qué nosotros no”.



“Por favor, ayúdennos a denunciar esto”, dijo Dávila Prado --a través de la red mundial de computadoras conectadas a internet--, lo que obligó a la delegada del Marena en León a pronunciarse en la misma vía.



Yaniré Álvarez, delegada del Marena en León, le respondió a Pedrarias Dávila: “La delegación territorial de León está investigando para sancionar a los que solicitaron el servicio, a quienes lo sirvieron y a los que se los comieron”. Esto último quiere decir que la institución podría decretar sanciones contra todos los diputados que consumieron los huevos de paslama.



La delegada también le hizo saber a Dávila que la titular del Marena, Juanita Argeñal, le envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, solicitándole audiencia para entregar las amonestaciones y explicar todo el trabajo que la delegación territorial en conjunto con los co manejantes “estamos desarrollando en todo el Pacífico de Nicaragua para proteger a la tortuga”.