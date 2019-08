“Soy vegetariana y nunca comí los huevos de paslama”

Hasta la tarde de ayer, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, no había recibido ninguna solicitud oficial de parte de las autoridades del Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente, Marena, para amonestar a aquellos diputados de consumieron huevos de tortuga el pasado martes cuatro de diciembre, después de una sesión especial en la iglesia San Felipe, de la ciudad de León.



Navarro fue uno de los que degustó afanosamente este producto que se encuentra en veda indefinida a través de la Ley 559, que aprobaron los mismos legisladores.



El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Luis Callejas Callejas, tampoco conocía de alguna solicitud para realizar un llamado de atención o sancionar a los diputados “depredadores” de huevos de tortuga; sin embargo, aclaró que él no comió ese platillo en la Iglesia San Felipe.

Palacios se declara vegetariana

Por su parte, la diputada sandinista y segunda secretaria del Poder Legislativo, Alba Palacios, dijo ayer por la mañana, que aunque ella compartió mesa con varios diputados el pasado martes durante una actividad en León, no probó un solo huevo de tortuga porque es vegetariana.



Las imágenes de los legisladores “depredando” los huevos de una especie en veda permanente, ha desatado indignación y censura ciudadana, debido a que fueron los mismos diputados los que a petición de movimientos ambientalistas, aprobaron la ley que protege de forma indefinida a las tortugas y sus productos.



“Estuve en esa mesa, pero soy vegetariana, yo no me di el banquetazo que se dieron los demás compañeros diputados, no comí un solo huevo porque no es parte de mi dieta”, dijo Palacios, quien reiteró que por decisión personal dejó de comer carne como”un gesto a favor de la vida y la naturaleza”.



“Caníbales”, dice



“Yo creo que el que mata animales para comer es un asesino, un caníbal, y esto es filosofía personal. No sólo critico comer huevos de tortuga porque hay veda, para mí, y es personal, es un crimen, porque es un animal no nacido”, agregó la legisladora.



Palacios se declaró conforme conque el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales pida al presidente del Parlamento que se sancione a los “legisladores depredadores”. “Y no sólo a ellos, debe sancionarse al que la sirve, a todos los que los comen, porque mire, aquí hay mucha gente que se come esos huevos”, dijo.



Palacios señaló también que los diputados deben ser consecuentes con lo que aprueban, y aunque pudo haber olvido de parte de los legisladores al transgredir la Ley de Veda, dejó claro que eso no los exonera de que sean amonestados. “Yo creo que debe haber sanción, y reitero no sólo a ellos, sino a todos los que comen porque aquí no hay control. Usted llega a un lugar, los pide y se los sirven aunque sea ilegal. Esto va más allá de los diputados”, denunció.