Ortega negocia con “mercenarios” de Esso

El presidente Daniel Ortega cree que el próximo lunes, diez de diciembre, su gobierno llegará a un acuerdo con la Esso Standard Oil para que la refinería pueda procesar el petróleo cuya importación monopolizará el Estado.



Ortega negó que vaya a confiscar o expropiar los bienes de la Esso, y en particular la refinería. “Esa es una mentira tan grande como la que lanzaron los medios de comunicación, de que ya no iba a haber luz, que regresaban los cortes”.



Aclarándole la memoria



Nota de END: ésta es otra de las mentiras cotidianas de Ortega contra los medios. La amenaza de apagones la hizo César Zamora y no la inventaron los periodistas.



En cuanto a los “mercenarios” de la Esso y una vez nacionalizada la importación del petróleo, no sabemos dónde procesaría Ortega el combustible, si no es en la única refinería existente en el país, que tendría que ocupar si se la negaran.



Mentiras son adjudicarse en los años ochenta los “paniquines”, o esconder a quién le pagó Byron Jerez para andar libre, y cómo los Centeno son asesores financieros del FSLN. Así, Ortega sigue falseando sin pudor las verdades que son del dominio de la mayoría de la población nicaragüense.



Pero ayer, Ortega indicó que ese tipo de informaciones --de que su gobierno podría afectar los bienes de la Esso si se negaban a refinar el petróleo--, surgió a raíz de su anuncio de que el Estado nacionalizará la importación de petróleo, con lo que se garantiza que Venezuela envíe al año 10 millones de barriles de crudo en vez de los 2 millones que llegaron este año.



El presidente recordó que entre 1979 y 1990, cuando el FSLN estuvo en el poder, el Estado era el único que importaba petróleo, y la refinería de la ESSO procesaba todo el crudo y nunca se afectó un bien de esa empresa.



También informó ayer que una de las plantas de Geosa sufrió un desperfecto mecánico y dejó de generar energía, sin embargo, las plantas Hugo Chávez entraron de emergencia para garantizar el servicio.



“Salieron 50 megas de Geosa y entraron los 60 megas de las plantas Hugo Chávez”, dijo Ortega, que no entró en detalles sobre las negociaciones con los representantes de la ESSO, pero que piensa que el próximo lunes se podrá llegar a un acuerdo entre ambas partes.



Ortega hizo este anuncio en el marco de una visita relámpago de su colega hondureño Manuel Zelaya.