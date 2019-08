"Gritería" se celebró sin incidentes

Más de dos millones de nicaragüenses celebraron la tradicional "Gritería", que cada 7 de diciembre se conmemora en este país en honor a la Inmaculada Concepción de María, sin incidentes graves, informó la Policía Nacional.



El portavoz de la Policía, Alonso Sevilla, dijo en rueda de prensa que esa institución desplegó 10 mil efectivos en los 153 municipios de Nicaragua y hasta hoy no registran ni muertos, ni quemados por fuegos pirotécnico, sólo 11 heridos leves en accidentes de tránsito.



En el "Plan María", como la Policía Nacional denominó ese plan de seguridad de 24 horas, no se produjeron "incendios, ni personas quemadas por pólvora (petardos), ni fallecidos por incendios".



"Un segundo logro es que no tuvimos muertes por accidente de tránsito" y ocurrieron apenas 11 heridos por colisiones, dos menos de lo ocurrido durante el 7 de diciembre del 2006, agregó.



Sevilla destacó que tampoco hubo asesinato, "lo que significa que no estuvo presente la muerte violenta durante el plan de seguridad de la Purísima".



La fuente añadió que los 10 mil agentes dieron cobertura a a estas fiestas en todo el país y se decomisaron 23 armas cortas, 12 armas largas y más de 10 mil unidades de fuegos artificiales que se comercializaban de forma ilícita.



La "Gritería", que cumplió el viernes 150 años, es una fiesta religiosa y folclórica que se celebra en los 153 municipios de Nicaragua y en lugares donde la colonia nicaragüense es importante, como Estados Unidos, El Salvador y Costa Rica.



La actividad, que se celebró anoche, consistió en recorrer las calles y visitar altares en honor a la Virgen, realizando cánticos y rezos a la vez que se gritaba "¿Quién causa tanta alegría?", a lo que se respondían: "La Concepción de María".



A cambio de cantar, los feligreses recibieron golosinas y todo tipo de regalos en medio de la quema de abundante pólvora.



Las demostraciones de fe a "La Conchita", como llaman a la Inmaculada Concepción de María, se desarrollaron con más intensidad en León, 90 kilómetros al oeste de Managua, y Granada, 45 kilómetros al sureste de esta capital.