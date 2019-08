Director de Enabás desafía a diputados

Las amenazas de ser procesado por la vía penal por trabajar con los CPC, al parecer no intimidaron en nada al director de la Empresa de Alimentos Básicos, Enabás, Róger Alí Romero, quien, según el diputado Wilfredo Navarro, será el primer funcionario del gobierno en llegar a los juzgados. Navarro dijo que cualquier funcionario que trabaje o destine recursos financieros y no financieros sería acusado penalmente por los delitos de fraude y exaciones, ya que el diputado considera ilegal a los Consejos del Poder Ciudadano.



Sin embargo, ayer al ser abordado sobre este tema, Alí Romero comentó que lo expresado por Navarro es algo político y dejó entrever que es un tema que no le interesa al decir: “La agenda política es una y la necesidad del pueblo es otra, y queremos atender la necesidad del pueblo”, comentó, por lo que al parecer quiso hacer referencia a la frase palabras necias, oídos sordos.



El director de Enabás a la vez dejó entrever que seguirá laborando con la distribución de arroz y frijoles con los CPC, cuya prioridad es abastecer con granos básicos a la población más pobre del país, ya que, según él, en estas zonas afectadas económicamente han encontrado altos niveles de organización de la población que son con quienes trabajan.



Estas declaraciones las dio ayer en Tola, donde varios funcionarios del gobierno acompañaron al presidente Daniel Ortega para festejar un aniversario más de la caída del padre Gaspar García Laviana, cuyos restos descansan en uno de los patios de la Iglesia Católica de este municipio, en dicha actividad estaban funcionarios de Enabás comercializando arroz, frijoles y aceite.



Según Romero, en Tola estará funcionando un puesto de venta y otros tres en Rivas y hasta la fecha, asegura que han beneficiado a 57 familias, y para la próxima semana aseguró que el fríjol rojo bajará de precio de doce a diez córdobas la libra.