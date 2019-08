Mafia estafa desde cárcel guatemalteca

Unos 20 guatemaltecos, entre privados de libertad y recién salidos del penitenciario, están bajo investigación del Ministerio de Gobernación de ese país, por enviar mensajes de texto a celulares de varios clientes de las empresas Movistar y Tigo, en Centroamérica, ofreciendo regalías a cambio de 200 dólares por costos de envío, lo que al final era un caso de fraude y estafa que afectó a varios nicaragüenses.



Desde la primera semana de noviembre pasado, EL NUEVO DIARIO le sigue el rastro a esta denuncia que ha sido presentada en Nicaragua por lo menos por unos 54 clientes de Movistar en los teléfonos de emergencia de esa compañía. Y es que desde esa fecha los mensajes no han cesado.



“Algunos nos llaman para consultar y saber si es cierto. Otros nos llaman reclamando el premio, pero nosotros, la empresa, no tiene nada que ver en este asunto. No sabemos de ningún premio”, dijo una operadora de Movistar.



Mediante ella se logró conocer a tres clientes en Nicaragua que recibieron este texto: “Felicidadez tunumero telefonico a quedado registrado y a participao en la promocioN d red internacional d la empresa Btl y te ganaste un automóvil y 15 mil dolarez informacion comonicarse con el licenciao Eduardo gonzales Mendes al tel. 0050257083443?”



Este mensaje está siendo enviado desde el pasado 15 de noviembre, usando un sitio web en Guatemala del que nos guardamos su dirección para no entorpecer las investigaciones, pero siempre se detalla como remitente el número telefónico: +502-56276597.



En varias ocasiones, EL NUEVO DIARIO ha intentado comunicarse con esta línea, pero hasta ahora lo único que se ha logrado conocer es que se trata de un teléfono celular que se encuentra apagado y ocasionalmente se enciende. El aparato está ubicado de forma permanente en el municipio de Escuintla, en el departamento de Masagua, Guatemala.



“Es un grupo de gente que lo hace desde una cárcel de Guatemala. Estamos trabajando con las otras compañías en Guatemala (Claro y Tigo) para detectar de dónde se están originando las llamadas, pero hasta el momento se sabe que es de una cárcel”, comentó Francisco Pereira, divulgador de Movistar en Managua.



En el municipio guatemalteco de Escuintla, el único penitenciario que existe es la Granja Penal Canadá, que es parte del Sistema Penitenciario de ese país. Precisamente, el pasado 15 de noviembre, 18 reos se mantuvieron amotinados y fueron aislados por intento de revuelta en un sector conocido como la “Aceitera”.



Las autoridades del SPN lograron controlar la situación rápidamente, pero saben que en ese incidente fueron introducidos al penal varios objetos que todavía buscan entre los privados de libertad.



Pereira aseguró que este caso ya está en manos del Ministerio de Gobernación de Guatemala, quienes desarrollan una investigación conjunta con las instituciones de seguridad, “ya que los mensajes no sólo están llegando a Nicaragua, si no también a otros países centroamericanos”.



Según le informaron a Pereira, “ya hay 20 detenidos, y se sabe que son mareros que operan desde una cárcel guatemalteca”.

También confirmó cada detalle del mensaje que envían. “Los mensajes se originan con un número prefijo que es 502, es decir, de Guatemala, pero hay otros que son desde internet. Te dicen que te ganaste un vehículo y dinero, y que para enviártelo necesitan que deposites una cantidad de dinero en una cuenta”.



Una de las personas estafadas en Nicaragua se niega a conversar con EL NUEVO DIARIO por instrucciones de una autoridad local, pero se sabe que logró comunicarse con esta persona en Guatemala, y le pidieron un depósito de 200 dólares por costo de envío de los premios, una suma que depositó en una cuenta de un banco de nuestro sistema financiero.