Defensor señala fallas de acusador en caso Canda

La acción civil del defensor de la familia de Natividad Canda Mairena, podría no prosperar, puesto que presenta una serie de “ausencias de individualizaciones”, comentó el abogado de los policías acusados de homicidio simple y negligencia en sus labores.

Kenneth Arce, defensor de los ocho efectivos, al concluir la audiencia preliminar, consideró que existen “aberraciones” en el caso presentado por su colega Luis Fernando Sáenz, al omitir las individualizaciones de los delitos que se le achacan a cada uno de sus defendidos.

“En todo el documento se señala ‘a los policías’, a los ‘efectivos’, que ‘entró una patrulla’, ¿pero cómo puedo defender a uno de ellos si no se especifica qué policías, qué patrulla o quién la conducía? En todo caso tendría que llevar a los 20 mil efectivos policiales que tiene el Ministerio”, cuestionó Arce.



No evitaron carnicería de perros

En el caso de la acusación penal de la Fiscalía, que señala a dos policías (Asdrúbal Luna y Erick Sánchez), comentó que esa sí es probable que se eleve a juicio, pero en caso que sea así, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estimar que se están violentando los derechos de sus representados.

El juez de esta fase intermedia tiene 48 horas para concluir si la acusación en contra de los efectivos policiales que estuvieron presentes (dos de ocho), cuando los dos perros rottweiler destrozaban a Canda (10 de diciembre 2005), tiene méritos o no para elevarla a juicio.

“Estimamos que el juez desestimará la acción privada del colega Sáenz. Es una lástima por doña Juana Francisca Mairena, porque le dieron falsas expectativas. Vamos también, en caso de que eleven la acusación de la Fiscalía, a presentar verdaderos expertos en balística que ilustrarán que el informe de los peritos esta equivocado”

Por ello, Arce sostiene que la madre de Canda no tendrá ningún beneficio resarcitorio. “No se puede acusar de homicidio simple porque la ley dice que eso cabe cuando una persona hubiese matado a otra, y éste no es el caso”, justificó Arce.



Defensor: fallas garrafales

El abogado también desestimó el peritaje económico que se hizo por valorar que no está apegado a la realidad. “Hay errores garrafales. No entiendo por qué si los abogados de doña Juana tienen vasta experiencia, pudieron cometerlos. Lo más inverosímil es que se equivocaron en la fecha en que se hizo un documento de poder entregado por doña Juana”, expuso.

Sin embargo, el abogado de la familia Canda opinó escuetamente lo contrario, al señalar que esta etapa es para que el juez subsane errores o los mande a corregir; aceptar pruebas o desestimarlas.

“Vamos a ver qué pasa. Esta fase sólo es para presentar las pruebas y escuchar a las partes. El juez debe decidir y se pueden subsanar los errores”, reiteró, al retirarse del complejo judicial ubicado en la provincia de Cartago.

Por su parte la madre de Canda, previo y durante la audiencia, se mostró conmovida, al extremo de llorar en varias ocasiones, cuando los medios de comunicación la entrevistaban.

“Pido justicia. Que esto se termine ya porque es estar reviviendo un dolor que nunca terminará. Es un dolor que nunca acaba”, expresó con lágrimas en su rostro.



leonelmen@gmail.com