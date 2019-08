Ortega descalifica a la OTAN

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo hoy que la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea no tienen "autoridad moral" para decidir que nación tiene o no derecho a poseer armamento atómico.



Durante un largo discurso en un acto de graduación de militares nicaragüenses, el líder sandinista llamó a la OTAN "el club de los ricos", al que pertenecen Estados Unidos y la Unión Europea, las que "ejercen una dictadura global".



El mandatario nicaragüense señaló que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que son miembros de la OTAN, "son poseedores de armamentos atómicos y por otro lado se niegan a respetar el derecho de los pueblos a desarrollar la energía atómica", sin especificar.



Agregó que esas "potencias" niegan ese derecho a otras naciones "con el cuento de que detrás del desarrollo de energía atómica vienen las armas atómicas".



"Estamos en contra de la carrera armamentista, pero ellos (la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea) no tienen ninguna autoridad moral para decir quien debe disponer y quien no de armamento atómico", enfatizó Ortega.



"Tendrían esa autoridad y la van a tener el día que renuncien y destruyan su armamento atómico, que es una verdadera amenaza para la humanidad", añadió.



El líder sandinista es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad.



Irán ha reivindicado su derecho de desarrollar su programa nuclear con fines energéticos, aunque la comunidad internacional sospecha que intenta también fabricar armas nucleares.



Durante el acto, en el que se ascendieron a tenientes a 30 cadetes del Ejército de Nicaragua, Ortega entregó una réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar al jefe de las Fuerzas Armadas del país, el general Omar Halleslevens.



El líder sandinista dijo que la réplica de esa espada le fue obsequiada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Managua, el pasado 10 de enero, durante su investidura.



Antes de entregar esa espada, Ortega retomó viejos planteamientos de crear "un solo componente militar latinoamericano", sin dar más detalles.