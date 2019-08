Ortega pide a Ejército prepararse ante fallo de CIJ por litigio con Colombia

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó este martes al Ejército a estar preparado ante lo que decida la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las objeciones de Colombia al reclamo nicaragüense de soberanía sobre 52 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe.



"Nosotros no quisiéramos que este Ejército se viera enfrentado a ninguna acción bélica, pero debemos estar preparados" ante lo que decida la Corte, dijo Ortega durante un acto de graduación de 30 oficiales del cuerpo armado.



En un discurso ante los nuevos oficiales, el alto mando militar e invitados de poderes de Estado, el gobernante manifestó que lo que decida la CIJ el jueves "es un problema de soberanía" para Nicaragua.



La CIJ se va a pronunciar el jueves respecto a sus competencias para acoger una demanda de Nicaragua en contra de Colombia, en relación con las islas de San Andrés, Providencia y cayos adyacentes, que forman parte de un área de 50 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe y que Managua reclama como territorio propio.



Ortega llamó a su colega colombiano, Alvaro Uribe, a aceptar la competencia de la CIJ para dilucidar la disputa territorial, "porque si no está apostando a la ley del más fuerte y eso no tiene cabida en estos tiempos".



Colombia ha actuado como un imperio con una política exterior expansionista y "se ha metido a todo el Caribe", acotó Ortega, tras acusar a ese país de apropiarse de posesiones nicaragüenses "gracias a que frente a Nicaragua es una potencia militar".



Distintos presidentes colombianos "han llegado a San Andrés con buques de guerra" debido a que Nicaragua tiene menor capacidad de respuesta militar, aseguró el gobernante nicaragüense.



"Si tuviésemos buques de guerra, aviones de combate, aviones Mig-23, estoy seguro que al presidente de Colombia ni se le ocurriría acercarse a San Andrés", puntualizó Ortega.