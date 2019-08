Ortega no cederá a presiones de oposición por CPC

11 Diciembre 2007 |

6 p.m. |

AFP



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó entrever este martes que no cederá a presiones de sus opositores para desmantelar los controversiales Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que han desatado un conflicto institucional en el país.



"Yo ya dicté la ley (que crea los CPC) y voy a tener que dictarla una y otra vez, porque ahora dicen que el pueblo no tiene ese derecho (de participar en asuntos públicos), que debe quedar en manos de altos dignatarios", dijo Ortega durante un acto de graduación en la Academia Militar.



Los CPC fueron prohibidos como órganos paraestatales por una ley aprobada en el Parlamento, pero Ortega ha ignorado la norma legislativa con un decreto y se aseguró su vigencia a través de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que les devolvió la legalidad.



La oposición en el Congreso desconoce lo actuado por Ortega y el poder judicial y reclama restituir a ese Poder del Estado sus facultades para legislar, al tiempo que anunció una serie de acciones para obligar al mandatario a respetar la institucionalidad del país.



Ortega también dijo que no desistirá de impulsar su programa insignia "Hambre Cero" para combatir la pobreza y que -según él- "no les gusta" a los diputados.



El mandatario ha dicho que se apoyará en los CPC para impulsar la implementación de esta iniciativa, que prevé la entrega de animales e insumos agrícolas a familias campesinas, lo que la oposición califica de "clientelismo" político con dinero del Estado.



Entre las acciones de presión, los legisladores han insinuado que extraerán de la esfera del gobierno dicho programa y lo pasarán a las alcaldías.



Sin mencionar una denuncia de la oposición sobre el supuesto propósito del gobierno de militarizar el país, Ortega aseguró que jamás va a comprometer "ni al ni al Ejército ni a la Policía en acciones contra el pueblo".



El Ejército y la Policía "mientras yo esté en la Presidencia, jamás serán instrumento para quitarle derechos ni reprimir al pueblo", aseguró Ortega.