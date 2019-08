Sindicatos ven insuficiente presupuesto para Educación

Los sindicatos magisteriales del país afirmaron que el presupuesto que presentó el Ejecutivo ante el Parlamento es insuficiente, y quedará corto ante las enormes necesidades que enfrenta esta cartera. Además, coincidieron que tampoco llena las expectativas salariales de los más de 40 mil profesores a nivel nacional.



Para el líder sindical de Anden, José Antonio Zepeda, lo ideal sería un presupuesto arriba de los cinco mil millones de córdobas, ya que esto podría dar respuesta a la demanda de maestros, infraestructura escolar, cobertura, acceso y calidad de la enseñanza.



“El presupuesto, según nuestra óptica, debería andar por alrededor de los seis mil millones de córdobas para 2008. Sabemos que el Ejecutivo planteó cuatro mil 363 millones, y el titular del Mined, Miguel De Castilla solicitó mil 400 millones de córdobas adicionales al presupuesto de la cartera, pero esto es insuficiente”, expresó Zepeda.





Medio millón de niños fuera de la escuela

Por su parte, el profesor Arsenio Vivas López, de la Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua, indicó que se debe tomar en cuenta que medio millón de niños están fuera del sistema escolar y para incluirlos se necesitan más maestros y aulas.



“El Mined debe tomar en cuenta el acceso a la escuela de estos niños, y, además, garantizar una enseñanza con calidad”, indicó Vivas. También señaló la falta de más de nueve mil plazas de maestros para cubrir estas necesidades, así como la mejora de infraestructuras escolares que están por caer sobre los estudiantes, y el caso de lugares que no cuentan ni siquiera con un aula para recibir clases.



“El gobierno ha cumplido con la Ley General de Educación, la cual manda a incrementar el presupuesto y el salario de los docentes, pero éste es insuficiente y no da respuesta a todos los problemas del sector educativo”, reiteró Zepeda.





350 millones de córdobas para incremento salarial

El presupuesto general de la República que está propuesto en la Asamblea contempla este año la partida de 260 millones de córdobas para reajuste salarial de maestros. Desde la perspectiva de Ley, esto cumple con la Ley General de Educación, pues el incremento debe ser igual o mayor al del año anterior, sin embargo, no llena las expectativas de los más de 40 mil docentes.



“El año pasado se entregó 250 millones de córdobas para el reajuste salarial, y por eso el gobierno en teoría está cumpliendo con la Ley, pero no es lo que esperan los miles de maestros que tienen salarios de hambre, dijo el profesor Vivas.



En tanto, Zepeda señaló que se debe tomar en cuenta que este año se nombraron tres mil 200 plazas nuevas.



“Esto no será suficiente para hacer el reajuste salarial, pues la segunda parte del artículo 102 de la Ley General de Educación dice que este incremento debe mejorar la vida de los educadores, tomando en cuenta el incremento en los bienes y servicios, más el mejoramiento salarial”, dijo el dirigente de Anden.



Para Zepeda, el monto mínimo que debería destinar el gobierno para el incremento salarial debería ser de 350 millones de córdobas, lo que permitirá hacer una distribución más justa. “Sabemos que no es lo suficiente, pero por lo menos podríamos ir avanzando como lo manda el Plan Nacional de Educación y lo lograr la Metas del Milenio”, expresó el sindicalista.



El sindicalista de Anden solicitó a los legisladores, aprobar el presupuesto antes del 15 de diciembre, o si no, quedará establecido el monto que presente el Ejecutivo y tendrán que esperar hasta las reformas presupuestarias para poder alcanzar una mejoría salarial, lo cual provocaría un gran retraso y hasta una huelga de maestros, predijo Zepeda.



“Hay posibilidades de conseguir estos 90 millones de córdobas antes del 15 de diciembre, pues en múltiples ocasiones los legisladores han afirmado que el sector más desprotegido es el magisterio”.



El profesor Arsenio Vivas afirmó que no aceptarán un incremento salarial menor al 40%. “Solicitamos a los Padres de la Patria y al Gobierno ‘de los pobres’, un mejor salario para el año 2008”, concluyó el dirigente de la Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua.