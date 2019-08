“Se pone dura” la canasta navideña

Trabajadores de Fetsalud continuaron ayer en paro de labores en demanda de la canasta navideña que ha sido negada por las autoridades del Minsa.



El ministro de Salud, Guillermo González, propuso a Fetsalud una canasta navideña valorada en 400 córdobas, sin embargo, no fue aceptada por la dirigencia sindical por considerar que está subvalorada en relación con la del año pasado, que costó mil 100 córdobas.



La propuesta del ministro González fue aceptada por los dirigencia del Silais-Managua y los trabajadores de la Policlínica Metrópoli Xolotlán, quienes permanecieron en paro una semana.





Murillo: “Aceptan o aceptan”



Durante el paro de labores que realizaron ayer los trabajadores, el jefe de recursos humanos del Minsa y otrora Secretario General de Fetsalud, Humberto Murillo, señaló a los trabajadores que la oferta no sería incrementada por el ministro, por lo que “aceptan o aceptan”, les dijo a sus ex compañeros.