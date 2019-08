Tormenta tropical "Olga" no representa peligro

La tormenta tropical "Olga, que ya ha causado al menos siete muertos en la República Dominicana, no representa ningún peligro para Nicaragua, afirmó hoy el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).



La Dirección General de Meteorología del Ineter indicó en un comunicado que por el desplazamiento y la posición actual de "Olga" no se espera ninguna influencia para Nicaragua durante las próximas 24 horas.



"En las próximas doce horas las probabilidades para la ocurrencia de precipitaciones son bajas en la región del Pacífico", señaló el Ineter.



"Mientras que en las regiones Norte, Central y Autónomas del Atlántico, podrían presentarse precipitaciones ligeras y dispersas originadas por vientos del noreste asociados con altas presiones marítimas que transportan humedad del mar Caribe hacia el interior del país", agregó.



La fuente indicó que la tormenta tropical se desplaza hacia el oeste con 24 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros, con rachas superiores.



Su centro se localizó a 1.634 kilómetros al noreste de Cabo Gracias a Dios, en el Caribe norte de Nicaragua, y en el interior de República Dominicana.



"Durante las próximas doce horas no se esperan cambios significativos en el desarrollo de "Olga" debido a que los vientos fuertes en los niveles altos de la atmósfera no favorecen su desarrollo a una categoría superior (huracán)", ratificó el Ineter.



La institución informó de que continuará vigilando los sistemas meteorológicos peligrosos, que afectan al país.