Teller: “Alemán anda huyendo”

El vocero del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Leonel Teller, dijo hoy que han pedido al ex presidente Arnoldo Alemán que se esconda o que pida asilo político en una embajada, porque temen que el gobierno de Daniel Ortega tome represalia en su contra por el rechazo de la oposición a las reformas constitucionales y la legalización de los CPC.



Teller asegura que el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís (Payo Solís), dijo que ante el rechazo de la oposición a reformar la constitución y legalizar los Consejos de Participación Ciudadana, CPC, el presidente Daniel Ortega podría militarizar el país y perseguir a Alemán.

Según Teller, “Payo” Solís también dijo, con palabras soeces, que no le importa lo que haga la oposición, porque a la Asamblea Nacional se la pasa por el trasero.

Hoy el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, anunció que en los próximos días emitieran la sentencia del caso del ex presidente Alemán, condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos en perjuicio del Estado.Extraoficialmente se conoció que en el proyecto de sentencia, se confirma la condena a Alemán por Lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos, asociación para instigar y delito electoral, por el que fue condenado en primera instancia.Los magistrados de la Sala Penal Uno: las sandinistas Ileana Pérez y Ángela Dávila informaron que ya existe un proyecto de sentencia, mientras el tercer integrante de la Sala, el liberal, Rafael Avellán dijo que aún no conoce el proyecto pues nunca ha tenido en sus manos el expediente.Pérez afirmó que la sentencia se dará a conocer en esta semana, tras indicar que si el nuevo Código Penal aún no ha sido publicado, no se tomará en cuenta al momento de resolver, porque mientras no se publique no se puede aplicar.El nuevo Código Penal beneficia que beneficia a Alemán, en relación al delito de lavado de dinero, será publicado poco a poco, por el Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra y mientras no se concluya dicha publicación, el ex Presidente no podrá acogerse a sus beneficios.Durante una conferencia de prensa, Avellán acusó a Pérez y Dávila de haber escondido el expediente del caso, mientras estas últimas indicaron que Avellán ha mostrado especial interés en tener el expediente.Mientras las magistrados rechazaron que se trate de una acción política, Avellán dijo que no es el mejor momento para resolver el caso, aunque afirmó que ha existido retardación de justicia.El sorpresivo e inusual anunció, se produce mientras los poderes del Estado se encuentran en una tercia por imponer su voluntad en relación a la existencia o no los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).Alemán fue condenado a 20 años de prisión el siete de diciembre del 2003 y en el 2004 su defensor, Mauricio Martínez recurrió de apelación. El ex mandatario ha permanecido en libertad gracias al Régimen de Convivencia Familiar que le fue otorgado primero por una juez de primera instancia y después por magistrados liberales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).