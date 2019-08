Meten pánico a Alemán

La amenaza de que el ex presidente Arnoldo Alemán regrese a la Cárcel Modelo de Tipitapa, provocó un gran revuelo político en el país, y hasta hubo quienes le sugirieron que huyera o que se asilara en una embajada, recomendaciones que al final rechazó, según su esposa María Fernanda Flores, quien aseguró que el político liberal enfrentaría el chantaje del Frente Sandinista, y que si el precio era volver a prisión, lo pagaría.



Por su parte, el portavoz del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Leonel Téller, dijo que Alemán se había escondido y valoraba la posibilidad de asilarse en una sede diplomática. Más tarde, la esposa de Alemán lo desmintió, señalando que el ex mandatario estaba decidido a enfrentar la situación, para no darle espacios al presidente Daniel Ortega de imponer una dictadura.



Posta en “El Chile”



Varios medios de comunicación se apostaron frente a la entrada principal de la hacienda El Chile, residencia de Alemán, a la espera de una eventual notificación en donde se le revocaba el beneficio del régimen familiar por la cárcel. Sin embargo, al caer la noche, todo parecía normal, y tampoco se vio el desfile de los incondicionales del ex presidente como en otras ocasiones.



Téller contó que Alemán tenía programada a tempranas horas de la mañana, una entrevista con algunos medios de comunicación de los Estados Unidos, y un desayuno con alcaldes liberales, sin embargo, la noticia de que podría regresar a la cárcel le cayó como una bomba, y suspendió ambas actividades, y desde ese momento la zozobra se apoderó de la familia del ex gobernante.



Incluso se llegó a afirmar que la ex primera dama había salido de la casa con una maleta en donde supuestamente llevaba ropa de su esposo, por si decidía huir o asilarse.



En tanto, Alemán habría manifestado que se estaba instrumentalizando el sistema judicial para perseguirlo políticamente, y no descartaba que la dirigencia de la oposición también sufriera cárcel.



Otra vez lo de militarizar Asamblea



Téller aseguró que un día después de que un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitiera la resolución de que los Consejos del Poder Ciudadano son legales, uno de ellos, Rafael Solís, habría dicho que se pasaban por el “trasero” la Constitución Política y la Asamblea Nacional, y que el gobierno militarizaría el país.



Las razones que supuestamente tuvo Solís para semejantes amenazas, fueron porque el PLC no apoyó las reformas constitucionales que le permitirían al comandante Ortega reelegirse, y porque no respalda a los Consejos.



De acuerdo con Téller, el mensaje era que Alemán pasaría la Navidad en la cárcel.



El vocero del PLC hizo otra rueda de prensa en horas de la tarde para informar que tenían información de que por la noche saldría la sentencia, y daba por un hecho que Alemán iría nuevamente a prisión.



Téller advirtió que maniobras como la empujada por los magistrados sandinistas de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, son peligrosas para el país. “Hoy es Alemán, mañana son ustedes”, dijo Téller, al referirse a los medios de comunicación, tras recordar incluso, las época de represión contra la Iglesia Católica.



Siguen con amnistía



Dejó claro que no han descartado la posibilidad de presentar en las próximas horas un proyecto de amnistía, beneficio que incluiría al ex presidente Enrique Bolaños, que no tiene ningún juicio pendiente, y a Eduardo Montealegre, presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, por el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.



“Dos opciones le quedan a Montealegre: o pactar con el Frente o unirse con el PLC”, dijo Téller, quien llamó al líder de ALN para unir fuerzas “en favor de la democracia”.



Hasta el momento se creía que producto del pacto Alemán-Ortega, el doctor Alemán gozaría de libertad a través del efecto retroactivo del nuevo Código Procesal Penal, que aún no ha sido publicado.



Ayer mismo, la jefa nacional de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, dijo en torno a este caso que “nosotros no hemos recibido hasta el momento ninguna orden, y vamos a actuar como nos lo manda la ley, la Policía actual, en el marco de derecho, tiene que dar cumplimiento a las órdenes judiciales, estamos subordinados al poder civil, en el marco de las leyes y el derecho”.



Allegados del ex presidente Alemán dijeron a EL NUEVO DIARIO que la persona que transmitió el mensaje del magistrado Rafael Solís, fue su colega, nada menos que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez.



María Fernanda Flores aseguró que si su marido no intentó asilarse o huir hace cinco años, cuando lo desaforaron para acusarlo y enjuiciarlo, tampoco lo haría hoy. “Una vez más, Arnoldo Alemán asumirá su posición como líder de las fuerzas democráticas y resistirá los chantajes, como ya es una costumbre, del Frente Sandinista”, expresó.