CGR tras frijoles vendidos por CPC

Los contralores colegiados decidieron citar al director ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabás), Róger Alí Romero, para que les explique por qué los fríjoles y arroz del Gobierno los han estado vendiendo los miembros de los polémicos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), si éstos no son empleados del Estado.



El vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), Lino Hernández, informó ayer que la decisión la tomaron el pasado lunes durante una sesión extraordinaria en la cual abordaron varios temas, entre ellos, el de la venta de frijoles y arroz de Enabás de parte de los CPC.



“Decidimos pedirle al director de Enabás que venga y nos dé una explicación sobre ese asunto, que los CPC están vendiendo granos básicos del Estado, es decir, manejando fondos estatales cuando la ley lo prohíbe”, dijo Hernández.



A finales de octubre, días antes de que el presidente Daniel Ortega instalara los CPC, EL NUEVO DIARIO demostró que lo afirmado por la secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, de que esos órganos no manejaban fondos del Estado, era falso.



La visita que hizo este medio en varios de los barrios de Managua, puso al descubierto que los Consejos del Poder Ciudadano del partido de gobierno, manejan el dinero de la venta de granos que Enabás les abastece, y eso convierte la operación en clientelismo político originado en el tráfico con la necesidad social.



Hay que aclarar manejo de fondos



“Creemos que es importante conocer cómo es esa operación, porque no tenemos claro ese manejo que hay de esos fondos, se dice que sí los manipulan los CPC, y, por otro lado, se dice que no, por eso vamos a pedirle al señor de Enabás que nos explique”, dijo Hernández, quien agregó que lo único que se va a definir es la fecha del encuentro.



En el sondeo que hizo EL NUEVO DIARIO semanas atrás, uno de los miembros del polémico organismo dijo que a diario vendían entre ocho mil y nueve mil córdobas, y que luego esa plata era recolectada por delegados de Enabás.



“Por eso es que nos parece prudente y hasta necesario conocer de boca de la gente de Enabás cómo es esa situación, porque si los señores de los CPC no son empleados públicos, no hay razón para que manejen recursos del Estado”, dijo Hernández.



Pedirán información sobre corrupción en SPN



Por otra parte, Hernández informó que en la misma reunión extraordinaria del lunes, decidieron pedir información al Ministerio de Gobernación para conocer si existe algún informe de auditoría que refuerce los señalamientos de increíbles actos de corrupción en el Sistema Penitenciario Nacional, denunciados semanas atrás por EL NUEVO DIARIO.



“Queremos ver si existe algún informe de auditoría que confirme o desvanezca esos señalamientos, porque si hay cosas que ameritan algo más que una responsabilidad administrativa, deben ser de nuestro conocimiento, y ver si se ordena una auditoría especial”, dijo Hernández.



Además de eso, el colegiado informó que otra de las decisiones que tomaron fue ordenar una auditoría especial en la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), después de que una auditoría de seguimiento y control reveló que en esa entidad se realizaron “desembolsos no elegibles” a nombre de personas naturales y jurídicas, que no cumplían con los requisitos para ello.