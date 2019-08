Un TAM amenaza a Alemán y el otro corre a protegerlo

Los magistrados civiles liberales del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) dieron anoche lugar a un Recurso de Amparo a favor del ex presidente Arnoldo Alemán y en contra de los magistrados de la Sala Penal Uno, a quienes ordenaron abstenerse de dictar cualquier resolución sobre el Régimen de Convivencia Familiar, que le permite al robusto reo permanecer en libertad.



El Recurso de Amparo es contra los magistrados de la Sala Penal Uno: Ileana Pérez, Ángela Dávila y Rafael Avellán. Las dos primeras anunciaron en horas de la mañana que en esta semana emitirán la sentencia del caso de Alemán, lo que se interpretó como una clara amenaza de enviarlo a la Cárcel Modelo.



La forma como se interpuso el Recurso de Amparo tiró al traste toda la seguridad sobre el nuevo modelo de Gestión de Despachos Judiciales, pues aunque la Oficina de Recepción y Distribución de Causas (Ordice) cierra a las cuatro de la tarde y por medio de un supuesto sistema computarizado, distribuye los casos, esta vez sucedió todo lo contrario.



Mauricio Martínez, defensor de Alemán, llegó al TAM a las 6:40 de la tarde, y a esa hora la responsable de Ordice, Karen Gutiérrez, abrió la oficina para recibir el Recurso de Amparo que cayó, supuestamente de forma aleatoria, en la Sala Civil Uno, controlada por los magistrados liberales, quienes a esa hora se encontraban en sus despachos y posteriormente resolvieron.



El magistrado Gerardo Rodríguez, Presidente del TAM, al ser consultado al respecto, confirmó que Ordice cierra a las cuatro de la tarde, por lo que investigará cómo es que la responsable abrió la oficina.



Alemán, condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos, asociación para delinquir y prevaricato, quedó ayer otra vez a un paso de la cárcel con el anunció de los magistrados del TAM.



Mientras las magistradas sandinistas Ileana Pérez y Ángela Dávila anunciaron que el caso está para sentencia y que ya existe un proyecto de resolución, el tercer miembro de la Sala, el liberal Rafael Avellán, dijo que aún no conoce el expediente, porque lo han escondido.



Sentencia es confirmatoria



Extraoficialmente se conoció que en el proyecto de sentencia, se confirma la condena impuesta el siete de diciembre de 2003, por la entonces juez primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez.



Pérez afirmó que la sentencia se dará a conocer en esta semana, tras indicar que si el nuevo Código Penal aún no ha sido publicado, no se tomará en cuenta al momento de resolver, porque mientras no se publique no se puede aplicar.



Durante una conferencia de prensa, Avellán acusó a Pérez y a Dávila de haber escondido el expediente del caso, mientras estas últimas indicaron que Avellán ha mostrado especial interés en tener el expediente.



Mientras las magistradas rechazaron que se trate de una acción política, Avellán dijo que no es el mejor

momento para resolver el caso, aunque afirmó que ha existido retardación de justicia.



El sorpresivo e inusual anunció se produce mientras los poderes del Estado se encuentran en una tercia en relación a la existencia de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).



Alemán ha permanecido en libertad gracias al Régimen de Convivencia Familiar que le fue otorgado, primero por una juez de primera instancia, y después por magistrados liberales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



Los magistrados del PLC conformaron la Sala Constitucional de la misma forma como los sandinistas lo hicieron la semana pasada, para establecer en una sentencia que el Presidente tiene facultad de formar los Consejos y Secretarías que estime necesarias.



Recusan a Ileana Pérez



Mauricio Martínez, defensor de Alemán, recusó ayer a la magistrada Pérez por considerar que ya emitió opinión, pues fue quien dictó la sentencia de segura y formal prisión contra su cliente en el caso del Canal Seis.



La recusación de Martínez podría no prosperar, porque el caso se encuentra listo para sentencia y en ese estado, no caben las recusaciones, que deben interponerse en el primer escrito de apersonamiento ante la autoridad que se cuestiona.



En este caso, aunque el expediente de Alemán llegó a la Sala Penal Uno en 2004, y Pérez tiene varios meses de haber asumido como magistrada del TAM, Martínez no había promovido ningún recurso en su contra.



Por su parte, el magistrado Avellán declaró ayer tarde que permanecería en el TAM hasta que su colega Ileana Pérez le entregue el expediente con el proyecto de sentencia, para estudiarlo.



Vale mencionar que el expediente del caso de “La Guaca” tiene más de 80 tomos y miles de folios que contienen las diligencias del juicio tramitado de conformidad al Código anterior.



Avellán no ocultó su interés en el caso, pues llegó hasta el despacho de Pérez a buscar el expediente, y cuando se le consultó si era tan diligente en los demás casos, reaccionó molesto, contestando que el pueblo está pendiente del caso y sólo busca que haya justicia.