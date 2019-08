Ejército cubriría ese “mar que es nuestro”

A pesar de las limitaciones de medios aéreos y navales que hay en el Ejército de Nicaragua, el comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Omar Halleslevens, dijo ayer que las fuerzas castrenses harían esfuerzos por vigilar la zona marítima en disputa con Colombia.



No obstante, el alto jefe militar nicaragüense señaló que el Ejército no se encuentra en estado de alerta, a pesar de que el presidente Daniel Ortega así lo sugirió esta semana ante el inminente fallo que hoy estaría dando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, sobre la competencia de ese órgano internacional para impartir justicia en el diferendo entre Nicaragua y Colombia por más de 52 mil kilómetros de plataforma marítima en el Mar Caribe.



“El Presidente ayer lo que dijo fue que si Nicaragua fuera una potencia militar, seguramente Colombia no estaría haciendo lo que hace, comparándolo con la cantidad de fuerzas que ellos tienen, y más bien el Presidente apelaba, según lo que logré entender, es que Colombia reconozca la autoridad de la Corte Internacional de Justicia”, dijo Halleslevens, quien opinó que Colombia sufrirá “su primera derrota” ante la Corte.



“Creo que ahí Colombia va a tener la primera derrota, la CIJ tiene que aceptar que tiene competencia para conocer esta situación, si no fuera así, no sé qué otra institución, otro organismo mundial con la fortaleza, con la seriedad y la sabiduría y los conocimientos tendría que resolver”, dijo el alto jefe militar.



No es un asunto militar



Para Halleslevens, la decisión de la Corte Internacional “no es un problema militar, es un problema que se ha recurrido a una instancia donde todos países en desarrollo y que queremos ser civilizados, pues vamos a estas instancias, que son los mecanismos correctos para poder limar nuestras diferencias”.



A la pregunta de si tiene el Ejército capacidad para custodiar la inmensa zona marítima, Halleslevens respondió con una comparación metafórica, para decir que sí.



“Yo creo que uno cuando tiene una manzana (de propiedad) bajo su potestad, tiene una posibilidad de cubrirla, pero si tiene dos manzanas, bien puede cubrirlas, y yo creo que el Ejército de Nicaragua, la Fuerza Naval nuestra, la Fuerza Aérea, en ese territorio ahí que es nuestro, tenemos la capacidad de darle la seguridad y ejercer la soberanía, una vez que esa decisión se dictamine con este instrumento que es la CIJ”, dijo Halleslevens.