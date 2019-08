De Castilla confirma que presupuesto es insuficiente

El ministro de Educación, Miguel De Castilla, confirmó que el presupuesto para el próximo año es insuficiente para cubrir las demandas del sector educativo. Afirmó que esperan el ingreso de cien mil nuevos estudiantes y la contratación de mil 500 plazas de docentes, pero esto todavía no resuelve las demandas del Mined.



“Con la experiencia de este año sabemos que más niños vendrán a la escuela debido a la gratuidad de la educación. Nosotros estimamos unos cien mil nuevos ingresos, pero si llegan más estudiantes, vamos a tener que contratar más maestros y construir más aulas”, señaló el ministro.



De Castilla expresó que esto significa que se tiene que incrementar el presupuesto debido al cese de la autonomía escolar. “Se solicitó cinco mil 900 millones de córdobas a los diputados y al Ministerio de Hacienda, sin embargo, sólo nos dieron cuatro mil 300 millones de córdobas”, dijo el titular del Mined.





Espera reforma al presupuesto

El funcionario declaró que esta cifra se acerca a lo que están solicitando los sindicalistas, es decir, seis mil millones de córdobas para el Ministerio de Educación, lo cual vendría a mejorar la infraestructura escolar, un salario digno para los profesores, y mejor calidad de la enseñanza.



Comentó que una reforma al presupuesto en enero tendrá que cubrir la demanda de niños en la escuela pública. “Sabemos que todavía medio millón de niños están fuera de la escuela y vamos a trabajar con ese dato”, dijo el titular del Mined.



Además, dijo que esta demanda de niños se cubrirá con los miles de docentes que están solicitando trabajo, ya que cuando la autonomía fueron despedidos para contratar maestros empíricos y no pagar los títulos del magisterio.



De Castilla afirmó que existe buena voluntad de parte de los diputados que conforman la Comisión Económica de la Asamblea Nacional para incrementar el presupuesto a Educación.



“No sólo debemos mejorar y construir escuelas, sino aumentar el salario a los maestros, directores y asesores pedagógicos.



Se debe priorizar a los directores de la escuela primaria y secundaria, ya que éstos recibían una ayuda económica de los aportes voluntarios de la autonomía, pero ahora su salario ha menguado y ya no hay maestros que quieran ser directores”, señaló el funcionario.