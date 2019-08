“No son chunches viejos”, aludiendo a Ortega

El gobierno de los Estados Unidos donó ayer al Ejército de Nicaragua varios equipos de medios logísticos, laboratorios informáticos y materiales militares para defensa y atención médica, valorados en más de 600 mil dólares.



El acto de cooperación, según las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Managua, forma parte de un paquete de ayuda militar destinado a las Fuerzas Armadas del país en los años 2007 y 2008, valorado en total en unos 9.3 millones de dólares.



Los equipos fueron entregados por el Embajador de Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli, al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, en un sencillo acto realizado en la Escuela Nacional de Sargentos “Andrés Castro”.





Vienen lanchas rápidas

Según la información oficial, la donación incluye 10 camionetas Toyota Tacoma, cuatro vehículos todo-terreno Four Runner, computadoras, faxes, copiadoras y equipos de oficina, un laboratorio para enseñanza del inglés, 21 contenedores para almacenar el equipamiento para apoyar el despliegue de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.



Además, incluye camas plegables, literas, bolsas de dormir, chalecos antibalas y salvavidas. Del mismo modo, y siempre dentro del marco de cooperación militar, Trivelli dijo que la Embajada gestiona la llegada de más equipos para el Ejército como camiones, plantas eléctricas, cisternas y otros medios logísticos.



“Al mismo tiempo, estamos coordinando la llegada de ocho lanchas Zodiacs, chalecos antibalas y salvavidas para la Fuerza Naval y el Comando de Operaciones Especiales”, dijo el diplomático, quien informó que en 2008 el gobierno de Estados Unidos seguirá apoyando al Ejército de Nicaragua con más equipos.



Dijo que proveerían a la Fuerza Naval con cuatro lanchas interceptoras de 43 pies, asimismo, que construirían bodegas de almacenamiento para Defensa Civil en materia de desastres naturales, y que edificarían centros de mantenimientos de lanchas y muelles en el Mar Caribe.





“No son chunches viejos”



Al final del acto, inesperadamente y fuera del discurso oficial, Trivelli pidió un tiempo para “cerrar con cinco puntos breves pero muy importantes”, en los cuales valoró positivamente al Ejército y criticó al presidente Daniel Ortega.



“Valoramos enormemente la cooperación con el Ejército contra las amenazas, porque ningún país puede combatir solo, valoramos enormemente la relación positiva que hemos construido con el Ejército desde el año 1998”, dijo inicialmente.



“Este donativo de hoy es parte de nuestro esfuerzo de apoyar este cambio, hemos también oído y notado, y respetamos las palabras recientes del general Halleslevens, sobre la intención del Ejército a actuar con todo respeto a la Constitución y al orden legal nicaragüense, y, al final, general, quisiera asegurarle que yo y mi equipo hemos inspeccionado este donativo que está afuera y no hemos encontrado ningunos chunches viejos”, dijo el embajador norteamericano.



“No podemos seguir aceptando chunches viejos. Se aparecen con un chunche viejo y lo regalan, hay la gran donación. No hombre, esa es una vergüenza, no podemos aceptar chunches viejos, se gasta más reparando los chunches viejos esos”, expresó Ortega recientemente, aludiendo a donaciones de EU.Al margen de las críticas se mantuvo el general Halleslevens, quien agradeció la ayuda recibida, apenas un día después de que públicamente solicitara al gobierno nicaragüense, la gestión para conseguir medios aéreos y navales modernos para combatir al narcotráfico.