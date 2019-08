Buzos lisiados exigen les entreguen su plata

PUERTO CABEZAS

Buzos lisiados de la ciudad de Bilwi, se reunieron en el parque municipal para demandar al gobierno regional agilice la gestión para que se les entregue la cuota que les corresponde por ley, procedente del fondo especial para su la protección y seguridad.



Alipio Alexander, presidente del la Asociación de Buzos Activos y Lisiados de la Costa Atlántica, Abalca, dijo que lo que quieren es ejercer presión para que las autoridades regionales los escuchen, debido a que existe falta de voluntad, por lo que se logra observar, de parte de los que deberían desarrollar la gestión para el desembolso.



“Sólo Dios sabe cómo sobreviven las familias de estos hombres; los que pueden salir a las calles a pedir, logran para comprar una barra de pan y llevar algo a su casa, pero hay muchos que están postrados en sus camas, con las espaldas ulceradas y no aparecen en las planillas del gobierno ni de las empresas”, se lamentó el dirigente de la Abalca.



Agregó que existe una carta que envió el Ministerio de Salud el pasado 15 de octubre al gobernador de la región, haciéndole conocer que el dinero de los buzos ya está, y que lo único que se requiere es que se proceda a hacer la solicitud de los fondos para que sean entregados a la organización de buzos lisiados



Un año sin ayuda

Según Alexander, la última vez que ellos recibieron este fondo fue el 29 de diciembre del año pasado, y desde entonces no han vuelto a ver nada del dinero que se deriva a 0.7 centavos de cada libra de langosta que capturan los buzos de la región.



La Ley de Pesca establece la creación de un fondo especial para la protección y seguridad de los buzos, dinero que se destina para atención médica, compra de medicamentos y ayuda económica para los lisiados.



Los registros demuestran que hasta septiembre pasado había 830 mil córdobas que debían ser entregados a los buzos, de los cuales el Ministerio de Salud ha prometido estar en capacidad de entregar de inmediato 415 mil córdobas, equivalentes al cincuenta por ciento.



Plan de gastos

Los buzos, reunidos en el parque municipal, presentaron rápidamente un plan de ejecución del dinero que esperan recibir en los próximos días, que se desglosa en la instalación de un taller de ebanistería, gastos de oficina y apoyo con 628 córdobas a cada lisiado.



Alexander manifestó que han pensado en la instalación de un taller de ebanistería debido a la cantidad de madera existente en el campo, la que es posible de aprovechar, y pensando en un empleo para estos hombres.





Gobernador niega señalamientos

Por su parte, al consultar al gobernador de la región, Reynaldo Francis, sobre la supuesta pasividad de su parte, negó dicho señalamiento, y responsabilizó del atraso al presidente de Abalca, Alipio Alexander Tompson, quien no había hecho entrega del plan de ejecución ni el censo de los buzos que serían beneficiados.



El gobernador manifestó que los trámites ya están en camino, y que espera que dicho dinero sea entregado en los próximos días, con la fe de que sea antes de fin de año.