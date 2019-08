Siamesas dadas de alta

La suerte y las buenas noticias siguen acompañando a Yurelia y Fiorella. Su papá José Luis Rocha, confirmó que las niñas separadas del tórax, hígado y una aurícula del corazón, el pasado 12 de noviembre, fueron dadas de altas el martes.



“Ellas están muy bien y todos estamos contentos. Los médicos están satisfechos de la recuperación y es probable que hasta finales de febrero o inicios de marzo, retornen a Costa Rica”, comentó en un pasillo del consulado de Nicaragua en San José.



Rocha, tramitaba el pasaporte de su hija, Cynthia, a fin que ésta viaje a California a ayudar en el cuido de sus hermanas.



“Yo me vine el 6 de diciembre, no me podía quedar más tiempo porque tenía que venir a cuidar al resto de hijos y trabajar, por eso es que queremos enviar a Cynthia para que ayude a María (mamá de las niñas)”, indicó.



La noticias de que Yurelia y Fiorella dejaron el Hospital Infantil Lucile Packard, también fue confirmada por el cirujano tico, Carlos Esquivel a un rotativo local.



“Yo entiendo que el plan es mantenerlas aquí cerca por un período de seis semanas para seguirles dando rehabilitación. Si siguen las cosas de acuerdo a este plan, probablemente van a regresar a Costa Rica en febrero”, declaró.