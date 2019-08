Ex presidentes colombianos advierten de efectos del fallo

Los ex presidentes liberales colombianos César Gaviria y Ernesto Samper advirtieron que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el contencioso de límites promovido por Nicaragua podrá tener efectos sobre la soberanía del país andino en el mar Caribe.



"Aquí hay riesgos", dijo Gaviria (1990-1994) al observar que el fallo de la CIJ cerró el camino a la pretensión nicaragüense sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero dejó abierta una puerta al reclamo de áreas marinas y submarinas.



El tribunal con sede en Holanda divulgó el jueves su decisión con respecto de las excepciones preliminares que a su competencia presentó Colombia, dentro de un contencioso promovido desde 2001 por el Gobierno de Nicaragua.



El país centroamericana reclama como suyo un territorio de más de 50 mil kilómetros cuadrados en el Caribe, incluidas las tres islas mayores del archipiélago, situado a unos mil 700 kilómetros al norte de Bogotá.



El ex gobernante y ex secretario general de la OEA (1994-2004) declaró que "en eso coincidimos todos, en que hay unos riesgos en relación con lo que la Corte, eventualmente, diga en materia de delimitación de áreas marinas y submarinas".



Riesgos son jurídicos, de soberanía y delimitación



Sin embargo, Gaviria consideró que no cree que haya riesgos militares por efecto de este fallo. "Los riesgos que hay son jurídicos, son de soberanía, de delimitación", apuntó el ex presidente, quien hace parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, órgano consultivo del Ejecutivo conformado por ex gobernantes, ex cancilleres y representantes del Legislativo.



Samper (1994-1998) consideró como "agridulce" el fallo de la CIJ, aunque dijo que, para él, el sentido de esta decisión "era predecible".



El ex gobernante explicó su sensación en el hecho de que "de una parte, (la CIJ) deja totalmente zanjado el debate sobre San Andrés y Providencia (...), pero de otra parte dice que no solo es competente, sino que tienen que sentarse a negociar la delimitación de las aguas".