Jueves negro para Alemán

El ex Presidente de la República, Arnoldo Alemán quedará a partir de hoy aislado en su casa hacienda El Chile, que pasó a convertirse en su cárcel por orden de los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que ayer le confirmaron la sentencia condenatoria a 20 años de presidio.



La sentencia fue firmada y dada a conocer por las magistradas sandinistas, Ileana Pérez y Ángela Dávila, en medio de la protesta del tercer integrante de la Sala, el magistrado liberal, Rafael Avellán, quien afirmó que la sentencia es nula y viciada porque aún no ha leído el expediente para estudiarlo y pronunciarse.



De acuerdo a la sentencia, las visitas a Alemán serán restringidas y sus salidas de El Chile serán para atenderse únicamente problemas de salud.



Panamá lo llama a juicio



Además de la confirmación de la condena, la juez Concepción Ugarte se presentó a la Hacienda El Chile a notificarle a Alemán y su esposa María Fernanda Flores y Antonio Flores el llamamiento a juicio de las autoridades de Panamá por el delito de blanqueo de capitales. .



Aunque Panamá pidió a Nicaragua una respuesta a la solicitud de asistencia en un plazo de 30 días hace más de dos años, los magistrados de la CSJ, que antes se bolearon la decisión hoy brindan el auxilio, a través de un auto de mero trámite firmado por el Presidente de la Sala Penal de la CSJ, Armengol Cuadra y el secretario de la sala.



El proceso se inició en Panamá por la existencia de cuentas sospechosas en la comisión del delito de blanqueo de capitales, producto del desvío de fondos públicos de Nicaragua relacionado con supuestos actos de corrupción imputados a Alemán, su esposa, su suegro y su socio y es amigo Byron Jerez.



La Fiscalía Anticorrupción de Panamá acusó al ex gobernante (1997-2002) y sus familiares por el delito de lavado de capitales por 58,2 millones de dólares del erario público nicaragüense mediante una red de empresas y bancos panameños.