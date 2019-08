“El Chile” tomado

El ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo quedó anoche recluido en su casa-hacienda El Chile, ubicada en el municipio de El Crucero, después de que oficiales del Sistema Penitenciario Nacional, SPN, tomaron posesión del inmueble en obediencia a la sentencia emitida en horas de la tarde por los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM.



A partir de hoy, cualquier visita al ex mandatario y ahora reo de El Chile, deberá ser con la autorización del SPN.



También lo de Panamá



Unos 30 minutos antes de la entrada de los efectivos del SPN, Alemán fue notificado de una resolución del Juzgado del Tercer Circuito Penal de Panamá, sobre la apertura de un juicio por blanqueo de capitales, que incluye una orden internacional de captura. El juicio incluye a la esposa de Alemán, María Fernanda Flores, al padre de ésta, José Antonio Flores Lovo, y al ex director general de Ingresos, Byron Rodolfo Jerez Solís.



La notificación le fue leída a Alemán apenas 25 minutos después de haber ingresado a El Chile en una camioneta, acompañado del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Oscar Moncada Reyes. Obedeciendo una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, la jueza Concepción Ugarte, notificó a Alemán.



Ugarte se hizo acompañar de un numeroso dispositivo policial encabezado por el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, comisionado Denis Tinoco Zeledón.



Durante la lectura de la notificación, Alemán estuvo solo políticamente, pues ninguno de sus correligionarios lo acompañó. A su lado estuvo todo el tiempo Antonio Morgan, uno de sus notarios privados, quien llegó a El Chile en horas de la tarde.



Pese a que el juicio la incluye, la esposa de Alemán, María Fernanda Flores, no fue notificada, pues no se encontraba en ese momento. La juez Ugarte informó que hoy se notificará al resto de acusados en el juzgado panameño. En horas de la mañana, Byron Jerez podría ser el segundo en ser avisado del proceso judicial.



El Chile tomado



A eso de las siete de la noche, unos 30 oficiales del Sistema Penitenciario tomaron posesión de El Chile, adonde ingresaron en una camioneta doble cabina y en un microbús.



El director de Relaciones Públicas de los Juzgados de Managua, Roberto Larios Meléndez, aclaró que desde este momento el régimen de convivencia familiar de Alemán queda sin efecto, y se le aplica la figura jurídica de casa por cárcel, por lo que deberá permanecer en la casa-hacienda bajo vigilancia permanente.



Según Larios, la resolución de la Sala Penal Uno del TAM anula automáticamente la disposición de la juez Primero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata.



A partir de hoy, Alemán queda inhibido de participar en cualquier acto político o social, y cualquier visita que reciba deberá ser con la autorización del SPN.



Por su parte, el ex mandatario y ahora reo de El Chile, mostró su inconformidad con la autorización del ingreso de los medios de comunicación, argumentando que se violó su derecho a al privacidad y el de su familia.



Alemán rechazó las acusaciones en su contra en el proceso judicial que se lleva en Panamá, y aseguró, como en ocasiones anteriores, que jamás ha tocado un solo centavo del erario nicaragüense. El ex mandatario calificó de ilegal el juicio en Panamá, y no hizo ningún comentario respecto de su nueva situación de reclusión.