Poemas, elogios, ofensas y hasta caderas de Shakira

elnuevodiario.com.ni



Los foros electrónicos de EL NUEVO DIARIO.com.ni se convirtieron ayer en una línea fronteriza entre Colombia y Nicaragua, donde unos contra otros se insultaron, se aconsejaron, se declamaron poemas, y hasta la cantante colombiana Shakira movió sus caderas en uno de las intervenciones de los ciberlectores.



Se trata de los comentarios publicados en la noticia de que la Corte Internacional de Justicia, CIJ, aceptó revisar los derechos marítimos en el litigio entre Colombia y Nicaragua.



En una de las intervenciones más serenas, “Juan San Andrés” escribió que “el derecho a una plataforma marítima es un derecho que no se puede negociar. Independientemente de cuál sea la opinión de los colombianos, ese derecho existe. Nicaragua civilizadamente recurrió a un tribunal de justicia internacional” para resolver ese problema. “Lo que decida la justicia internacional, nosotros lo aceptamos civilizadamente”.



El “Doctor”, como se hizo llamar un optimista, comentó que “Nicaragua va a recuperar las 200 millas marítimas que le corresponden, y las islas San Andrés y Providencia serán englobadas por el mar nicaragüense.”



En otra intervención, el mismo “Doctor” criticó que “la Corte se lavó las manos. Contenta a los colombianos con las islas y a Nicaragua le va a otorgar las 200 millas marítimas. ¿Qué es mejor? Unas islas o 200 millas de mar. Los colombianos sólo quedan con lo que tienen, que obtuvieron ilegalmente, pero los nicaragüenses recuperaremos nuestro mar territorial. VIVA!”



Como respuesta a ese comentario del “Doctor”, Martín Gómez escribió que Nicaragua ya desearía tener personas tan importantes como Gabriel García Márquez, Shakira, etc.



Un nica poeta exclamó una estrofa que terminó con una ofensa a los colombianos y un Viva Nicaragua Libre!!!!: En el Cielo manda Dios / En la tierra los Cristianos / Y en el coño de tu… / Mandan los americanos!

“¿Para qué tanta bulla? Dos pobres países víctimas de la guerrilla (los dos) peleando por huevonadas... Acaso eso acaba con la pobreza? ¿Calma el hambre del pueblo??? No!!!”, expresó Juanito.





El consejero con garrote

Con carcajadas en mayúsculas (JA JA JA…) otro colombiano comentó: “Los nicaragüenses insultándonos por guerrilleros... qué chistoso... y diciéndonos narcos y dragos... bueno pues lean las estadísticas de drogadicción y pandillerismo en Nicaragua... creo que deberían focalizarse en sus problemas sociales de pobreza y hambre, antes de iniciar una confrontación con Colombia... ánimo, ustedes los nicas pueden salir de la olla...!!!!”



Un nicaragüenses cristiano intervino en el pleito: “Hermanos colombianos y nicaragüenses, dejémonos de insultar y esperemos el fallo… no importan las islas, importa el inmenso océano que va a ganar Nicaragua, alrededor de unos 40 mil kilómetros cuadrados, que siempre le perteneció, hay pobreza tanto en Colombia como en Nicaragua, bye.”



En medio de las “pláticas”, los trovadores, los consejeros y los ofensivos destacaron eufóricas mayúsculas con “Viva San Andrés de Colombia Siempre!!! y otros “Viva Nicaragua.”





“Tico Amistoso”



Hasta un “Tico Amistoso” comentó que los nicas son aventados, porque “previo a la sentencia de cada juicio tiran las campanas al aire, todos sus “expertos” diplomáticos y juristas en derecho internacional dicen que el caso está más que ganado, pero a la hora de la verdad el resultado es otro… eso les pasa por presumir.”



Con madurez y esperanza, uno de los ciberlectores pidió a los “políticos nicaragüenses que lean estos comentarios que tienen mucha razón, por ser ustedes una lacra para la sociedad, por portarse como caníbales, por ser como hombres primitivos, por hundir a Nicaragua en la miseria. Por favor, pronúnciense a favor del pueblo nicaragüense.”