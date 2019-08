Alcalde de Managua ve Asamblea como novela

Como una novela al mejor estilo de Gabriel García Márquez calificó ayer el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, la crisis institucional que vive la Asamblea Nacional versus Ejecutivo, y lo que pende contra el ex presidente Arnoldo Alemán.



El alcalde dijo a los periodistas que no entiende claramente qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional, que no ha podido sesionar debido a la falta de quórum.



“Me cuesta mucho entender todas las noticias, porque son tan cruzadas y hay tantas variables en medio, y no te podría dar opinión, lo único que sé es que ayer no hubo quórum en la Asamblea Nacional y hoy (ayer) no se si habrá habido quórum”.



“Nosotros --dijo-- estamos buscándole respuesta a los problemas de los hoyos en las calles, al problema del salario de los trabajadores (de la comuna), esos si son los problemas de Nicaragua”, dijo, al dar a entender que lo de la Asamblea no.



“Pareciera esto como una novela lo que está pasando, pero creo que debería hacerse un esfuerzo grande para despejar los ámbitos de competencias de cada poder del Estado y poner orden en las diferentes instituciones, para que el país pueda caminar, porque si no, ningún inversionista va a venir a Nicaragua a invertir, y la misma cooperación se puede poner en peligro”, puntualizó al edil.





Europeos manifiestan preocupación

Mientras tanto, ayer la Unión Europea (UE) expresó su preocupación por la crisis institucional que atraviesa Nicaragua, y porque aún este país centroamericano no aprueba el presupuesto para el próximo año.



"Sí estamos preocupados", dijo la delegada de la Comisión Europea (CE) para Centroamérica y Panamá, Francesca Mosca, después de exponer sus consideraciones sobre las experiencias de 2007 y perspectivas para 2008 entre la UE y Centroamérica.