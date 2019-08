“Contralores no son para recomendar a delincuentes”

Mientras el director Ejecutivo del organismo Ética y Transparencia, Roberto Courtney, consideró “impropio” que en la Contraloría General de la República (CGR) se esté hablando de tráficos de influencia y “vinagres”, el ex contralor Juan Gutiérrez, criticó abiertamente el actuar del colegiado Fulvio Palma, indicando que ninguno de los fiscalizadores está facultado para desde su cargo “recomendar a delincuentes”.



“Me parece que no es correcto, y que es altamente irregular recomendar a una persona que está siendo investigada por la Contraloría, sobre todo siendo un contralor, y tampoco me parece propio tratar de influir en la contratación de una firma de auditores privados, sin que se cumpla con el debido procedimiento y por asuntos de amistad”, dijo Courtney.



Expresó que lo oportuno en este caso es que la Contraloría realice una investigación interna para determinar con claridad si se han dado lo que Palma llamó “vinagres”, y que si no existe esa voluntad, le correspondería a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Anticorrupción, indagar hasta dónde se ha trabajado transparentemente en el ente fiscalizador.



“No creo que sea bueno ni adecuado, que estemos hablando de tráfico de influencias o de ‘vinagres’ en la Contraloría, porque estamos hablando de la entidad rectora de control del Estado”, dijo el director Ejecutivo del capítulo de Transparencia Internacional en Nicaragua.





Ex contralor: “No se puede recomendar a delincuentes”



El ex contralor Juan Gutiérrez señaló, por su parte, que el colegiado liberal Fulvio Palma ha actuado de manera “irresponsable e irrespetuosa” hacia el cargo que le confirió la Asamblea Nacional, desprestigiando al ente fiscalizador por poner en entredicho la transparencia con la que se trabaja.



“Me duele que el licenciado Palma se exprese de esa forma de la institución, porque es lamentable que él por sus acciones personales quiera embarrar a todo el mundo hablando de ‘vinagres’, y que se pretenda la contratación de firmas de amigos suyos sin cumplir con los procedimientos establecidos”, dijo Gutiérrez.



Señaló que para contratar a cualquier auditor interno, el titular de la institución debe enviar una solicitud por escrito al Consejo, que la envía a la dirección correspondiente para que analice si el candidato cumple con los requisitos necesarios para que luego sea aprobado por el Consejo.



“El que no lo hace de esta manera está incurriendo en tráfico de influencias, y el señor Adolfo Chamorro se tiró las trancas porque se fue (contrató) sólo con la carta que le mandó el contralor Palma y violó la Ley Orgánica de la Contraloría”, dijo Gutiérrez.



El contralor Fulvio Palma defendió la recomendación que hizo del cuestionado personaje Lisbio Bermúdez, con membrete de la Contraloría, para que se le diera trabajo en el Invur, presidido por Chamorro, así como la petición que hizo en el ente fiscalizador para que se tomara en cuenta la firma de auditores presidida por su amigo y ex jefe, Carlos Reyes, para que se le contratara en la realización de auditorías a las alcaldías del país, con fondos alemanes.



“Lo que más me sorprende es que sabiendo el licenciado Palma que la persona a la que estaba recomendando estaba siendo cuestionada e investigada por la Contraloría, y más aún, ya había confesado haber cometido un delito, se atreviera hacerlo, porque los contralores no están para recomendar a ese tipo de gente”, dijo Gutiérrez.



A la vez, señaló que las declaraciones del contralor Palma ponen en entredicho el actuar de la Contraloría, y que por tanto sería bueno que los demás contralores le exijan una disculpa “por querer embarrarlos a todos”, y que también pidan de oficio a la Asamblea Nacional que se haga una auditoría en el ente fiscalizador para aclarar realmente lo que ha pasado, y demostrar que lo que ha dicho el contralor Palma es falso.