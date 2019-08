PGR contra Silvio Argüello Intervienen 24 silos en poder de ex director

La Procuraduría General de la República (PGR) intervino 24 silos que pertenecen a la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabás), y que el ex director de la institución, Silvio Argüello Herdocia, venía usufructuando de forma ilegal, según la Procuraduría.



Los 24 silos, ubicados en el kilómetro 134 de la carretera Somotillo-Chinandega, serán utilizados para almacenar los granos básicos que Enabás requiere para su posterior venta a la población.



Argüello enfrenta acusación por un fraude de 22 millones de córdobas, que le promovió la PGR, junto a la ex jueza Yelba Aguilera y al conjuez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Guillermo Areas, quienes, presuntamente, actuaron de forma delictiva para favorecer al primero.



Para quedarse con los silos, Argüello, en sus tiempos de director de Enabás, promovió a través de otras personas una demanda civil ante la entonces jueza Yelba Aguilera, quien finalmente resolvió el caso a favor del ex funcionario del gobierno de Arnoldo Alemán, según la acusación.



Contra los tres acusados existen medidas precautelares, retención migratoria, presentación obligatoria a la judicatura los días lunes a las nueve de la mañana. Además de prohibición de concurrir a determinados lugares como las instalaciones de Enabás y los domicilios de los testigos en el juicio.