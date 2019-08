Escuelas recreativas a niñez de los cafetales

Convencimiento y sensibilización a los productores del café, es la concepción de Jeannette Chávez, titular del Ministerio de Trabajo, para que se cumpla la prohibición del trabajo infantil en las haciendas cafetaleras.



El Mitrab, dijo, no tiene capacidad de cubrir la vigilancia del levantamiento del grano rojo que inicia en la zona norte del país. Pero aunque no han incrementado la cantidad de inspectores, están poniendo mayor atención en esta área de la producción en que tradicionalmente se utiliza mano de obra infantil.



Comentó que el Código Laboral y los convenios internacionales firmados por Nicaragua, señalan que está prohibido el trabajo de menores de edad, aunque de los 14 años hasta los 18 pueden laborar en condiciones especiales.



“Tenemos que cumplir la ley, y si los inspectores observan a menores de edad trabajando, tienen que hacer la ‘recomendación’ a los empresarios de que los retiren”, expresó la ministra, quien agregó que comprende la situación de la pobreza de la familia campesina, que considera que los niños son un apoyo en los ingresos, “pero si la ley no se cumple, será simple letra muerta”.



Como una alternativa para reducir el trabajo infantil, representantes del Mitrab se han reunido con los productores de las zonas de Jinotega, Matagalpa y Estelí, para lanzar un proyecto piloto de escuelas recreativas.



El proyecto se lanzará hoy en Matagalpa, y comprende la intervención del Mitrab, que provee los materiales de estudio, en tanto que el Mined pondrá a los maestros. Algunos productores se comprometieron a entregar una merienda escolar. De esta manera los niños estarán cuidados y ocupados en actividades propias de su edad.



“Éste es un inicio, es un plan piloto, y esperamos que los productores se den cuenta de su importancia”, dijo Chávez.