Ticos vendrán a legalizar viaje de nuestros albañiles

Corresponsal Costa Rica



Autoridades migratorias y del Ministerio del Trabajo de Costa Rica viajarán la próxima semana a Nicaragua a fin de finalizar conversaciones que llevarían a ambas partes a firmar un acuerdo que permita la contratación de unos 10 mil obreros nicaragüenses de la construcción.



Desde semanas atrás, se ha dicho que aún no existe nada claro en el mencionado convenio, por ello realizarán la visita para que en el menor tiempo posible se comience el proceso oficial de reclutamiento. Se espera que los primeros grupos salgan en enero contratados por seis meses, pero extensivos de ser necesario.



La ausencia de mano de obra costarricense ha provocado que varios sectores empresariales hayan solicitado a su gobierno que se establezca un mecanismo de agilización, y que se reacomoden los requisitos para la captación de trabajadores extranjeros, en especial de Nicaragua.



Mario Zamora, Director de Migración de Costa Rica, reiteró que el mecanismo de contratación es que los empleadores seleccionarán en Nicaragua los obreros que necesitan, luego su lista deberá pasar por el visto bueno de las autoridades ticas.



Terminado este proceso, los empresarios deberán ir a Nicaragua a firmar contratos y hacerse cargo del traslado de los trabajadores

“Una vez se recluten a las personas, la lista deberá ser presentada a Migración, daremos el visto bueno y a través de una ventanilla única estás personas pasarán por el puesto fronterizo de Peñas Blancas”, explicó Zamora.



Por su parte, Randall Murillo, directivo de la Cámara de Construcción, indicó que los trabajadores extranjeros gozarán de las mismas garantías labores que un empleado tico.



En meses anteriores, empresarios y agricultores advirtieron la urgencia de contratar unos 41 mil trabajadores foráneos, ante ello las autoridades ticas aprobaron su ingreso; y sólo en la construcción requieren 10 mil debido al crecimiento que experimenta este sector.



En entrevista a EL NUEVO DIARIO (en días pasados), Johnny Ruiz, encargado de migraciones laborales del Ministerio del Trabajo, aclaró que los extranjeros no llegarán de una vez, sino de acuerdo con las necesidades de los empresarios.



Además, que los trabajadores que ya están laborando en el país, pero que están irregularmente, no podrán ser inscritos en este convenio, a menos que antes de que se le venza la estadía, sus patrones lo puedan inscribir en las instancias correspondientes.





leonelmen@gmail.com