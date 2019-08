Podrían imponer salario mínimo

Todo indica que la ministra del Trabajo, Jeannette Chávez, impondrá el incremento al salario mínimo al terminar el plazo de discusiones estipulado el 15 de enero, debido a que la mesa de negociaciones sigue sin llegar a un acuerdo.



La ministra comentó que solamente tienen tres sesiones más para discutir las propuestas, y hasta el momento las partes, compuestas por representantes gubernamentales, empresarios y sindicalistas, se mantienen firmes.



“La ley a mí me da margen hasta después del 15 de enero, pero si después de esta fecha no se han puesto de acuerdo, la decisión la tomaremos como Ministerio del Trabajo, aunque lo correcto sería llegar a un consenso”, comentó la ministra, quien pidió a las partes actualizar sus propuestas pues los empleadores siguen basados en datos inflacionarios y del crecimiento económico empresarial hasta octubre, pese a que el Banco Central tiene los últimos datos de noviembre.





Empresarios: “Salario mínimo no es la solución”



Mario Zelaya, vocero del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo que sostienen la propuesta de entre el siete y el nueve por ciento, diferenciada en los diversos sectores de la economía.



Argumentó que la situación económica del país es la que determina el aumento del salario mínimo e insistió en que el próximo año la inflación debe estar por debajo del diez por ciento. “De otra forma, el incremento que se de en salarios se lo come la inflación”, dijo, agregando que creen que el esfuerzo debe estar enfocado en mantener las fuentes de empleo, combatir la ‘informalidad’ e incrementar la cobertura del Seguro Social.



“Vía del incremento del salario mínimo no resolverá el problema económico... porque si los precios siguen subiendo, las reuniones de la mesa del salario mínimo no serán cada seis meses, sino cada semana”, dijo.





Sindicalistas: “No son serios”



Luis Barboza, presidente de la Central de Trabajadores “José Benito Escobar”, señaló que mantendrán firme su propuesta del ciento por ciento de incremento salarial, ya que en la actualidad el trabajador del campo con los salarios actuales no alcanza ni el 50 por ciento de la canasta básica actual.



“Los representantes del gobierno (que inicialmente propusieron el 10 por ciento) vienen a decirnos que van a hacer consideraciones, mientras que nosotros esperábamos que nos dieran una propuesta sólida. Cuando se quiere actuar seriamente se traen propuestas a la mesa. Mientras, en los últimos 16 años los trabajadores siguen sin recuperar su poder de compra”, expresó el sindicalista, quien agregó que por eso los obreros siguen buscando trabajo en otros países porque aquí no hay alternativas.